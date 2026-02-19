Papa sa namatay nga rider nagmahay, kaso ‘wa tagda’

Nanawagan og hustisya ang usa ka amahan human namatay ang iyang 22-anyos nga anak gumikan sa usa ka bangga sa dalan sa Barangay Mambaling, Cebu City sayo ning semanaha.
Naghangyo si Isidrolito Salvador sa mga awtoridad alang sa dinalian nga aksiyon sa kaso sa iyang bugtong anak nga si Charle Magne Salobre kinsa nakabsan sa kinabuhi human nadasmagan og usa ka sedan sa sayong banagbanag sa Lunes, Pebrero 16, 2026.
Matod ni Salvador, bag-o lang nahuman ang “shift” sa iyang anak niadtong alas 3 sa kaadlawon isip crew sa usa ka fast-food chain sa Mambaling.
Sa wala pa mopauli, gihatod pa ni Salobre ang iyang uyab nga kauban ra usab niya sa trabaho.
Pipila ka gutlo ang milabay, duol sa overpass sa Mambaling, usa ka Toyota sedan ang giingong kalit nga ni-U-turn sa “solid line” sa N. Bacalso St. nga niresulta sa pagkabangga sa motor ni Salobre.
Gibutyag ni Salvador nga ang drayber sa maong sedan walay lisensya ug giingong hubog sa panahon sa insidente.
Gidala si Salobre sa ospital ug na-admit sa ward, apan wala madugay nakabsan siya sa kinabuhi tungod sa iyang mga samad.
Hangtod niadtong Pebrero 19, matod ni Salvador, wala pa siyay nakitang dakong kalambuan sa kaso.
Gipadayag niya ang iyang kahiubos sa kahinay sa imbestigasyon ug gitandi kini sa bag-ohay lang nga “high-profile” nga hit-and-run case sa Barangay Banilad nga naglambigit sa negosyante nga si Kingston Ralph Ko Cheng.
Gibati ni Salvador nga dili makiangayon ang sistema sa hustisya, kay matod pa niya, paspas ang lihok sa mga awtoridad sa maong kaso, samtang sa iyang anak, wala pa’y susamang aksiyon.
Gipasangil sab niya nga ang drayber sa maong bangga sa Mambaling wala gipriso ug gitugotan lang nga makauli.
Dugang niya, wala sab gi-impound ang maong sakyanan.
Wa say nadawat nga pinansyal nga tabang ang pamilya gikan sa drayber.
Aron mapalig-on ang ilang kaso, nihangyo siya sa Traffic Enforcement Unit (TEU) og tabang sa pagkuha sa gikinahanglang mga dokumento para makuha ang CCTV footage sa mga establisimento sa palibot nga iyang gituohan nga makapaklaro sa nahitabong bangga.
Niawhag si Salvador sa mga hingtungdang ahensiya nga segurohon ang tulubagon ug ang patas nga pagpatuman sa balaod.
“Gusto lang ko og hustisya para sa akong anak,” matod pa niya. / CDV