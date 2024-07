Paraase milabni sa unang bulawan

Nakuha ni Central Visayas trackster Asia Paraase ang labing unang gold medal sa Palarong Pambansa ning Huwebes, Hulyo 11, 2024 sa Cebu City Sports Center.

Si Paraase, 17, kinsa produkto sa Pajo National High School sa Lapu-Lapu City, maoy nanghawod sa secondary girl’s 3,000-meter run human siya nakarehistro og oras 10:27.36 sa paghuman sa lumba.

Ning maong kalampusan, nabuak ni Paraase ang personal niyang rekord nga 10:50.3 nga iyang natali dihang nakalangkat siya’g silver medal sa miaging tuig sa Marikina.

Si Chrisha Mae Tajarros sa Eastern Visayas maoy nilangkat sa silver medal pinaagi sa oras 10:40.72 samtang si Mamary Jane Pagayon sa Davao Region maoy nisakmit sa bronze medal sa oras nga 10:52.72.

Sa interbyo sa Sun.Star Cebu, nagkanayon si Paraase nga iya lang gihuna-huna mao ang pagbuak sa kaugalingon niyang rekord.

Grabe ang training ni Paraase alang ning maong kompetisyon ubos paggiya sa iyang coaches nga sila si Gemma Genita ug Joncel Gulfan.

“She joined different marathons in Ormoc. Those competitions helped her prepare herself for this Palaro,” matod ni Gulfan.

Sa laing bahin, nahatag ni Troy Nathaniel Abing ang ikaduhang gold medal sa Central Visayas dihang iyang nadominar ang elementary boys’ single weapon arnis competition.

Si Abing, 12, kinsa nakahakot og walo ka gold medals sa Central Visayas Regional Athletic (CVIRAA) Meet niadtong Mayo, 2024, isip representante sa Lapu-Lapu City, gilaumang makadugang pa og laing gold medal sa lain nga kategoriya nga iyang salmutan. / Stephen Enrile, UP Tacloban Intern / Cherry Ann Virador