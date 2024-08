Parade route sa Pasigarbo sa Sugbo gisusi

Hugot nga pagpatuman sa seguridad sa Pasigarbo sa Sugbo, ugma, Agusto 25, 2024.

Nunot niini, ang kapulisan mihimo og walk through gikan sa Capi­tol grounds paingon sa Cebu City Sports Center (CCSC) sa Biyernes, Agusto 23, 2024.

Nangulo sa walk through mao ang office in charge (OIC) nga hepe sa Cebu City Police Office (CCPO) nga si P/Col. Antonietto Cañete, kadagkoan sa Cebu City Transportation Office (CCTO), Provincial Planning and Development Office PPDO) ug Cebu Disaster Risk Reduction and Management Office.

Matod ni P/Lt. Col. Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa CCPO, nga alas 6 pa lang sa buntag, ang dul-an 2,000 ka mga police personnel gikan sa lainlaing police offices ang ipakatap na sa rota sa Pasigarbo.

Gidugang ni Macatangay nga dunay mga karsada sa uptown area ang sirad-an gikan sa alas 9 sa buntag ug ila pa nga sabotan atol sa final coordination meeting sa ka­gamhanan sa lalawigan sa Sugbo kon kanus-a buksan ang mga karsada.

Naka-full alert na ang kapulisan sa tibuok isla sa Sugbo nga nagsugod niadtong Lunes, Agusto 19, 2024 ug matapos kini sa sunod Lunes, Agusto 26, human sa himuon nga repeat performance sa Pasigarbo.

Hinuon, walay hulga nga napanid-an ang Police Regional Office (PRO) 7 sa seguridad sa Pasigarbo bisan pa man nga dunay daghang taas nga opis­yal sa gobiyerno ang mosaksi sa ma­ong kalihukan.

Giklaro ni Macatangay nga wala’y himuon nga signal jam ug nangayo sab sila og guidelines sa Cebu Provincial Government labot sa palisiya sa paggamit og drones atol sa kalihukan. / AYB