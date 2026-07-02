‘Paraiso’ taliwala sa duha ka bungtod

Adunay mga dapit nga bisan duol ra sa dakbayan, mura’g laing kalibotan ang imong masudlan. Tago sila sa mata sa kadaghanan, dili tungod kay layo, kondili kay dili sila naandan nga agianan. Ang ilang tinuod nga katahom makita lamang sa mosulay pagduaw.
Nagdako ko sa kabungtoran nga nag-umbaw sa mga barangay sa Talamban, San Jose, Bacayan ug Pit-os. Sulod sa milabay nga mga dekada, dako ang kausaban sa among dapit. Ang mga kanhi katubhan, kamaisan, ug kasagingan gipulihan na sa mga subdivision ug konkretong mga dalan. Ang kahapsay ug "province vibe" nga akong nahimat-an ug nadak-an, anam-anam nang nawala.
Apan sa luyo sa maong kausaban, adunay usa ka dapit nga nahimong tinagong Paraiso. Usa ka malinawon nga lunhawng hawanan nga mura’g gihulma gikan sa tanaman sa Eden.
Kini mao ang Senyorito’s Garden, nga gipanag-iya sa negosyanteng si Michel J. Lhuillier. Kabahin kini sa kapin 400 ka ektaryang kabungtoran nga iyang gipanag-iya, nga nahimutang taliwala sa mga bungtod nga nagbahin sa Barangay San Jose ug Pulangbato.
Sa unang dungog pa lang sa ngalan, masabtan nang usa kini ka tanaman. Apan ang makita sa bisita molabaw pa sa iyang gihulagway. Halapad ang lugar ug napuno sa nagkadaiyang matang sa mga bulak nga nagpasundayag sa ilang mabulukong mga kolor. Sa tunga sa tanaman nahimutang ang usa ka elegante nga kiosk nga gilibutan sa malinawong koi pond, diin ang paglangoy sa mga isda makadugang sa kahapsay sa palibot.
Anaa sab ang botanical garden nga puno sa nagkalainlaing tanom, samtang ang children’s playground naghatag og luna alang sa mga kabataan nga malingaw. Naglaray sab ang mga cottage nga mahimong himuon nga dapit alang sa kasal, salo-salo sa adlawng natawhan, family reunion, company outing, ug uban pa.
Ang maong mga kalihukan sab maoy kasagarang paagi aron makasulod ug makasuroy sa Senyorito’s Garden. Kinahanglan nga adunay labing minos 25 ka tawo ang usa ka grupo. Apil na sa bayad ang paggamit sa mga pasilidad, ingon man ang pagkaon ug mga ilimnon alang sa mga bisita.
Sa pagkakaron, dili pa kini bukas alang sa overnight stay ug gitugotan lamang ang day use. Apan alang sa nangitag makadiyot nga pagpahulay gikan sa kasaba sa siyudad, lisod pangitaon ang dapit nga makatupong sa kasinatiang ihatag sa Senyorito’s Garden. Dinhi, taliwala sa duha ka bungtod nga gilukop sa lunhawng kakahoyan, ang imong madungog mao lamang ang huni sa mga langgam ug ang walay paghunong nga tingog sa mga gangis. /