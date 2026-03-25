Paras mamasin makabalik sa world rankings

Mopakita’g aksyon ang kanhi world title challenger nga si Filipino Vince Paras sa tulo ka mga adlaw nga Saikou x Lush Boxing Promotions event karong Abril 17-19, 2026, sa Bishkek, Kyrgyzstan.
Ang sakop sa ZIP San Man boxing gym moaway sa katapusang adlaw sa promotion sa usa ka eight-rounder batok kang Japanese prospect Aoi Yokoyama sa Gazprom Sports Complex.
Ning awaya, ang 27 anyos nga si Paras mamasin nga makasulod siya pagbalik sa world rankings gumikan kay kasamtangang rated No. 14 sa International Boxing Federation (IBF) super-flyweight division si Yokohama.
Si Paras naggunit og 25-4-1, 19 KOs nga rekord samtang si Yokoyama adunay 4-0, 1KO nga baraha.
Ang laing Pinoy nga si kanhi three-division world champion Johnriel Casimero mopakita sab og aksyon sa ikaduhang adlaw sa promosyon.
Kontrahon ni Casimero si Mexican Luis Nery alang sa inilugay sa World Boxing Association (WBA) Gold super bantamweight title. / EKA, ESL