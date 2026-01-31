Parcel delivery driver sikop atol sa buy bust

Imbis mga parcel, pinutos nga ilegal nga drugas hinuon ang nakuha gikan sa usa ka delivery driver human kini malampusong nasikop sa mga sakop sa Panglao Municipal Police Station niadtong Biyernes sa kaadlawon, Enero 30, 2026.
Nahitabo ang operasyon sa Purok 5, Barangay Libaong, Lungsod sa Panglao, mga alas 12:05 sa kaadlawon.
Ang suspek giila nga si Peter John Dote, 43, ug residente sa Barangay Ubujan, Siyudad sa Tagbilaran.
Nasakmit gikan sa suspek ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 182.06 gramos.
Base sa Standard Drug Price, ang maong drugas gibanabana nga mobalor og P1,238,008.00. Gawas sa drugas, nakuha usab ang uban pang dili drug items nga magsilbing ebidensya.
Suma sa imbestigasyon sa Panglao PNP, ang suspek naila nang daan nga tigpayuhot og ilegal nga drugas sa mga Lungsod sa Dauis ug Panglao, lakip na sa Siyudad sa Tagbilaran. Giingong makabaligya ang suspek og hangtod sa 200 gramos nga shabu matag semana gikan sa iyang supplier.
Nasayran usab nga nadakpan na ang suspek niadtong tuig 2019 sa susamang kaso didto sa Tagbilaran, apan na-dismiss ang maong kaso sa korte hinungdan nga nakagawas kini.
Ang tanang nakuhang ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Laboratory sa Bohol Police Provincial Office alang sa chemical analysis.
Sa pagkakaron, ang suspek nagpabilin sa kustodiya sa Panglao Police Station samtang giandam ang mga kasong paglapas sa Section 5 ug 11, Article II sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002).