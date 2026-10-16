Parcel delivery rider patay sa bangga sa dump truck

Nakabsan sa kinabuhi ang parcel delivery rider human nabanggaan sa gikasugat nga dump truck sa Sityo Ecotech, Barangay Liong, Lungsod sa Dumanjug alas 9:45 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 14, 2026.
Giila ang namatay nga si Jeff Rhey Asuque, hingkod ang panuigon, minyo, taga Barangay Lawaan, Dumanjug kinsa nagmaneho sa Honda Beat 125cc nga motorsiklo.
Samtang ang nakabangga kaniya mao ang Isuzu dump truck nga nakarehistro sa QM Builders nga gimaneho ni Joseph Pulgo, 45 anyos, residente sa Barangay Tapon, Dumanjug.
Sakay ni Pulgo ang ilang Heavy Equipment Operator nga si Dexter Timonio, 22, nga taga Kantabogun, Aloguinsan, Cebu.
Base sa imbestigasyon sa nirespoding mga polis, nagbiyahe sa managlahing direksyon ang motorsiklo ug ang dump truck.
Gikataho nga kusog ang dagan sa dump truck nga naabot sa lane sa motor hinungdan nga nabanggaan niya kini.
Sa kakusog sa impak, nalahos pa ang trak sa konkreto nga kural nga adunay barbed wire ug nidaro pa kini sa mga punoan sa saging daplin sa karsada.
Gidala pa sa Barili District Hospital ang drayber sa motor apan gideklarar siya nga dead on arrival.
Samtang ang drayber sa dump truck gikustodiya na sa kapulisan.
Kasong Reckless Imprudence resulting in Homicide and Damage to Properties ang iyang atubangon. / JDG