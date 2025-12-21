Parcel nga adunay marijuana, nasakmit

Mga pinaugang dahon sa marijuana ang nasakmit sa kapulisan sa Loon Municipal Police Station atol sa gilusad nga buy-bust sa Purok 7, Barangay Song-on, Lungsod sa Loon, Bohol, sa alas 2:48 sa kadlawon, Dominggo, Disyembre 21, 2025.
Ang nasikop usa ka food vendor nga si Jan Lerein Mesina alyas Johny-Johny, 26, taga Dasma Bayan, Dasmariñas, Cavite apan kasamtangan nga nagpuyo sa Sitio San Isidro, Barangay Libertad sa lungsod sa Baclayon.
Nakuha sa mga operatiba ang duha ka bloke sa dahon sa marijuana nga motimbang sa 608.2 gramos nga nagkantidad og P72,984.
Sa imbestigasyon sa Loon Municipal Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Thomas Zen Cheung, nasuta nga naila nga tigpayuhot sa illegal nga drugas sa tibuok probinsiya sa Bohol si Mesina.
Una na nga nakadawat og impormasyon ang Loon Police Station nga dunay naabot nga kadudahang parcel si Mesina nga ang sulod mga pinaugang dahon sa marijuana gikan sa Cavite.
Ang maong parcel gideklara nga candy package. Human makuha ang tanang kasayuran gihimo dayon ang anti-illegal drug operation nga miresulta sa pagkasikop ni Mesina.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kang Mesina. / AYB