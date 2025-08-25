Parcel rider, collector gitulis; 2 ka mga suspek nadakpan

DUHA ka mga notadong tulisan ang nadakpan sa kapulisan human gi-alarma nga armado sa Barangay Tabunok, dakbayan sa Talisay niadtong Sabado sa buntag, Agusto 23, 2025.
Ang mga nasikop giila nga silang Christopher Caparida Deiparine, 40, ug Mark Anthony Caparida Caballero, 20, pulos taga Barangay Linao sa siyudad sa Talisay.
Matod ni Maila Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga gipaubos nila ang duha sa background investigation ug nasuta nga sila maoy nagtulis sa lending collector ug parcel rider sa lungsod sa Minglanilla sa alas 12 sa udto sa Agusto 13, 2025 diin kapin sa P50,000 ang nakuha.
Pagka alas 2 sa susamang petsa, nanulis na usab ni sa duha ka delivery rider diin nakuha nila ang P84,000 nga kwarta.
Human sa pagpanulis gipusil sa mga suspetsado ang usa sa mga biktima sa dihang misuway unta ni pagsukol nga hangtod karon naa pa sa tambalanan sa siyudad sa Talisay.
Mipasabot si Maramag, nga human sa duha ka mga insidente sa pagpanulis sa siyudad sa Talisay ug Minglanilla nag tinabangay sila sa paghimo og follow up operation pinaagi sa pag backtrack sa mga kuha sa CCTV camera.
Base sa nakuha nga video nga human nanulis ang mga suspetsado sa Minglanilla, nisakay sila sa puti nga motor ug midiretso sa Barangay Linao diin ilang gibilin ang motor ug misakay na usab og lain nga motorsiklo.
Samtang nangitag katulisan, ilang naagian ang mga delivery rider nga nanga-on sa carenderia sa Barangay San Isidro hinungdan nga ila kining gihunongan ug gipangtulis ug nakuha ang P84,000, samtang ang Move It driver nadala sa tambalanan human napusilan.
Human sila nadakpan, positibo nga giila ang mga suspetsado sa tag-iya sa puti nga motor nga ilang gihuwaman.
Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Maila Maramag hepe sa kapulisan sa Talisay ug Police Major Arieza Otida hepe sa Minglanilla Municipal police station nga ang duha ka suspetsado nga silang Deiparine ug Caballero membro sa grupo sa mga notadong tulisan nga naglihok sa tibuok probinsiya sa Sugbo.
Ang mga kauban niini nga kadugo ra usab nila naa na sa bilangoan ug sila ang gitumbok nga responsable sa mga tulis sa siyudad sa Talisay, Minglanilla ug sa tulo ka mga dagkong siyudad sama sa dakbayan sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu.
Awhag sa kapulisan sa mga nabiktima niining duha ka mga suspetsado nga modangop sa Talisay City Police Station o kaha sa Minglanilla aron mosang-at og reklamo alang sa dugang nga kaso nga ilang ipasaka kanila.
Si Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, mohatag og pasidungog nila ni Otida ug Maramag tungod sa dali nga pagkasikop sa mga suspetsado.
Si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gullas nanghinaut usab nga mahatagan og pasidungog sa konseho sa dakbayan sa Talisay si Maramag tungod sa maong kalampusan. / AYB