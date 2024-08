Pardo ES students milabni og 50 medals sa Malaysia dancesport

Dul-an sa 50 ka mga medalya ang nahakot sa upat ka mga tinun-an sa Grade 3 ug Grade 4 sa Pardo Elementary School sa Siyudad sa Sugbo sa ilang pagsalmot sa Negeri Sambilan International Dancesport Championship sa Seremban sa nasod sa Malaysia ning bag-uhay lang.

Ang Grade 3 students mao sila si Athena Jaine Zapa, Vince Gleo Corvera, ug Robyn Alexandra Barquilla samtang bugtong si Psykie Zwelight Balacuit ang Grade 4.

Si Zapa nakapupo og 10 ka gold medals sa rank solo beginner ubos sa under 10 pasodoble, tango, waltz, jive, rumba, beginner under 10 sa waltz, tango, pasodoble, jive ug samba.

Nakalangkat usab siya og upat ka silver medals sa beginner under 10 Chacha, beginner Under 10 Rumba, Solo Beginner Under 10 Samba ug Solo Beginner Under 10 Chacha.

Si Corvera nakalabni og walo ka golds, tulo ka silvers, ug tulo sab ka bronze medals sa lainlaing kategorya nga iyang gisalmutan.

Si Barquilla nakahipos og tulo ka golds, unom ka silvers ug usa ka bronze medal.

Tulo ka golds ug lima ka silver medals ang nahakot ni Balacuit.

Matud ni Mary Ann Dumaran, teacher-coach ug sports coordinator sa dancesport sa Cebu City Division, ang maong mga bata produkto sa grassroots program sa Cebu City Government.

Gidugang niya nga mismong si Jonah del Rosario, presidente sa Dancesport Team Cebu City, maoy nipili sa tunghaan aron morepresentar kuyog sa laing usa ka tinun-an gikan sa Labangon Elementary School ug usa usab gikan sa Abellana National School subay sa imbitasyon sa dancesport association sa Malaysia.

Matod ni Elsie Colo, principal sa Pardo Elementary School, dako nga garbo alang kanila nga ang ilang mga pambato sa dancesport nakalangkat og daghang mga medalya. / PR