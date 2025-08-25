Pardo-Toong Road proj. gipaimbestigar gipa-imbestigar stigasyon

Giimbistigar sa kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo ang wa mahuman nga P150-milyones nga Pardo-Toong Road opening project, tungod sa hulga sa kaluwasan, baha, ug sa posibleng koneksyon niini sa duol nga mga housing developments.
Ang proyekto nagsugod niadtong 2021 ubos sa kontraktor nga JJ and J Construction, gitumong unta aron pag-abli og bag-ong dan sa bukid.
Apan kini gipahunong human gitumbok sa Environmental Management Bureau sa Central Visayas (EMB-7) ang pipila ka bahin sa lugar isip usa ka protected area. Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) maoy nibanos pagtrabaho sa proyekto.
Si Konsehal Dave Tumulak, nga maoy chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management sa Konseho sa Siyudad, niinspeksyon sa lugar ug namatikdan nga way mga trabahante.
Nipasidaan siya nga ang gibiyaan nga proyekto nakamugna og usa ka “critical slope,” tungod sa paglihok sa yuta, nga makadugang sa risgo sa baha ug landslide.
Gikuwestiyon ni Tumulak kung nganong gitukod ang mga balay diha mismo sa daplin sa dalan ug nagduda nga daw gipaabot sa mga developers ang proyekto sa dalan.
Giklaro usab niya nga wala pa mahuman ang drainage system. Nagduda siya nga ang pag-abli sa dalan naimpluwensyahan sa duha ka housing developments nga gitukod karon duol sa dapit sa proyekto.
Ang mga residente nireklamo nga ang wala mahuman nga konstruksyon maoy hinungdan sa pagtipon sa tubig sa ilang mga lugar, nga nakapagrabe sa baha matag higayon nga adunay kusog nga uwan.
Matod ni Tumulak, gisusi sa iyang komite kung ang proyekto nakakuha og mga permit, environmental clearance, ug koordinasyon sa mga apektadong komunidad.
Ang imbestigasyon mosusi usab kinsay dunay mga lapses ang kanhi kontraktor, DPWH, o posibleng regulatory oversights. / CAV