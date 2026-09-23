Pardon ni Mary Jane Veloso gitimbang-timbang ni Marcos

Seryosong gikonsiderar ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang paghatag og hingpit nga pasaylo (absolute pardon) ngadto sa piniriso nga kanhi overseas Filipino worker (OFW) nga si Mary Jane Veloso.
Gikompirma kini ni Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia atol sa deliberasyon sa gisugyot nga badyet sa Office of the President nga iyang gi-sponsoran, sa plenaryo niadtong gabii sa Martes, Septiyembre 22, 2026.
“The Office of the President is seriously considering granting an absolute pardon to Mary Jane Veloso on humanitarian grounds in support of the government’s commitment to protecting Filipino migrant workers,” niingon si Garcia.
“There will be an announcement in a few days,” siya nidugang.
Una na nga nagpahayag si Executive Secretary Ralph Recto nga gisusi sa Malacañang ang mga probisyon sa balaod kalabot sa kaso ni Veloso, samtang gihatagan og dakong konsiderasyon ang relasyon sa gobiyerno sa Pilipinas ngadto sa Indonesia.
Nasikop ug napriso si Veloso sa Indonesia niadtong 2010 human nadiskobrehan sa mga awtoridad sa tugpahanan ang 2.6 ka kilo nga heroin nga
gitago sa iyang bagahe nga matod niya, gihatag kini kaniya sa iyang recruiter isip regalo.
Gisentensiyahan siya og silot nga kamatayon niadtong 2015 apan gihatagan og temporaryong pag-oktaba sa silot human nitahan ang iyang recruiter kinsa giakusahan og illegal recruitment, human trafficking ug estafa kalabot sa kaso ni Veloso.
Gitugotan sa gobiyerno sa Indonesia ang pagbalik ni Veloso sa Pilipinas niadtong Disyembre 2024.
Pag-abot sa Pilipinas, gidala si Veloso sa Correctional Institution for Women (CIW) sa Mandaluyong City.
Ang iyang pagbalik gisundan sa pagpasaka og resolusyon sa House of Representatives nga nag-awhag kang Marcos nga hatagan si Veloso og executive clemency. / TPM / SunStar Philippines