Parehas ray padulngan

Ang Pilipino nagtinguha alang sa usa ka nasod diin ang kalambuan dili lamang usa ka saad apan usa ka pisikal nga kamatuoran, makita ug masinati natong tanan. Apan bisan pa, samtang atong gisubay ang parehas nga daan nga mga agianan ug nag-antos sa parehas nga mga kahasol gikan sa trapiko—literal man o politikal—lisud kaayo nga dili maghunahuna: asa man ang atong padulngan?
Kada adlaw, ang mga balita nagdala sa atong atensyon sa mga isyu sa korapsyon, pagtaas sa mga presyo, pagpasagad sa kinaiyahan, ug mga inhustisya sa katilingban, nga pipila lamang sa mga problema nga giagian sa atong nasod. Apan, ang ilang mga lider murag anaa ra sa usa ka dapit—naggamit sa parehas nga mga paghisgot bahin sa reporma nga dili gyud mapatuman sa kadalanan.
Ang pagtukod sa mga dalan mahimong nahuman na, apan ang kadaghanan sa mga Pilipino naglisud gihapon sa paggawas sa lit-ag sa kapobrehon.
Ang pag-uswag dili mahimong mouban sa usa ka lider nga way klaro sa iyang mga katuyoan ug kulang sa simpatiya. Ang pagkadiskontento sa mga tawo nagdugang sa matag higayon nga ang hustisya dili maserbisyo sa tukmang panahon.
Ang kapalaran sa atong nasud gitino dili lamang sa mga naghupot sa gahum, apan usab sa kung unsa kita ka maisugon nga modesisyon sa sulti, ug buhat kung unsa ang gikinahanglan alang sa labing nga dalan.