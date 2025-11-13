Pari gipatay o nagpakamatay?

Napalgan nga adunay samad sa liog ang 69-anyos nga pari sulod sa condominium unit sa Barangay Mabolo, Cebu City niadtong buntag sa alas 10:40, Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025.
Ang namatay giila nga si Decoroso Jurban Olmilla, kasamtangan nga nagpuyo sa parokya sa St. Therese Child of Jesus, Barangay Lahug, Cebu City.
Ang Mabolo Police Station ang nakadawat og tawag nga nagpahibalo sa usa ka lalaki nga samdan sa liog ug grabe’ng nagkadugo sulod sa usa ka condo unit.
Unang gituohan nga posible nga naghikog ang maong tawo.
Naabtan sa mga polis ang pari nga naghigda ug nagkadugo resulta sa samad sa liog nga gituohan nga giabis.
Medical personnel nga nirespondi ang nisusi sa lawas ug inisyal nga nasuta nga wala kini vital signs ug gidali sa pagdala sa tambalanan.
FOUL PLAY?
Nipalawom sa ilang imbestigasyon si Police Major Eric Gingoyon, ang hepe sa Mabolo Police Station, aron sa pagsuta kon aduna bay foul play sa kamatayon sa pari.
Adunay duha ka tawo nga anaa sa kustodiya sa kapulisan.
Atol niining pagsuwat, gisusi na ang mga CCTV camera sa maong condo.
Ang 25-anyos nga babaye nga kauban sa condominium sa maong pari ang ipaubos sa imbestigasyon.
Sa iyang inisyal nga pamahayag, giingong si Fr. Olmilla nakahisgot nga buot nang magpakamatay sa wala pa masayri nga rason ug wala lang hatagi og gibug-aton.
Nakugang na lang ang maong babaye sa iyang paggawas sa kuwarto nga nagbanaw na ang dugo sa sawog ug naghigda na sa sofa ang biktima nga naggunit sa samad sa liog, hinungdan nga nangayo og assistance sa guwardiya.
Gipaabot sa kapulisan ang igsuon sa pari aron nga ipananghid nga ipaubos sa autopsy ang lawas sa namatay.
Si Father Olmilla sa wala pa madestino sa San Fernando El Rey Parish , na-assign sa Lungsod sa Daan Bantayan sulod sa unom ka tuig, laing unom ka tuig sa St. Therese Child of Jesus Parish sa Barangay Lahug, ug sa San Nicolas Parish sa Barangay Canduman, Mandaue City.
Nahimong kontrobersyal ang maong pari human nabilanggo sa Canduman Police Station tungod sa pasangil nga nidagmal sa 15-anyos nga anak sa iyang kusinera sa simbahan niadtong Disyembre 26, 2018.
Gikataho nga nasuko ang maong pari sa dihang wala mapakaon sa bata ang iyang iro nga Labrador.
Si Father Olmilla gikiha sa inahan sa kalapasan sa Republic Act 7610 (Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act). / AYB