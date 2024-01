Pari mitubag sa trend nga video sa Tiktok

Sa mga nagplano nga moapil sa nag-viral nga Sinulog trend sa video-sharing platform nga TikTok kinahanglan nga maghuna-huna sa makaduha sa dili pa moapil niini.

Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa Martes, Enero 9, 2024, si Fr. John Ion Miranda, usa sa mga prayleng Augustinian gikan sa Basilica Minore del Sto. Niño, nanawagan sa mga debuto nga sutaon kanunay kon angay ba ang aksyon, ilabi na kon mosagol sa mga materyales nga adunay relihiyusong balor.

Karong bag-o, daghang mga TikTok video ang nagkatap online, nga nagpakita sa mga user nga nagsayaw sa moderno’ng mga sayaw nga beat sa Sinulog.

Usa ka TikTok user ubos sa handle nga @apollonelmida nihimo og tutorial video kon unsaon pagsayaw sa bag-ong Sinulog trend.

Gitubag sa user ang pagsayaw sa comment section sa post ug niingon nga ang Sto. Niño usa ka bata ug ganahan nga maglingaw-lingaw, nga niingon “[Snr.] Sto. Bata pa si Niño ug laagan, kulit (mischievous), malipayon o malipayong bata.”

Hinuon, gitangtang na sa user ang video, apan daghang ubang mga tiggamit ningsunod sa mga lakang ug naghimo sa ilang kaugalingon nga mga video.

Matod ni Miranda nga kini nga insidente susama ra sa kaso sa usa ka kandidata sa Binibining Pilipinas nga nagsul-ob og Sto. Niño costume nga susama sa vestment sa balaang imahen ni Señor Sto. Niño, nga nakaani sab og mga pagsaway online.

“That is our reminder. Like we are wearing Sto. Niño but is it appropriate for our activities? If we are to ask, how about those wearing the costume? Well, it is appropriate because they are celebrating faith and they are at the Church,” siya niingon.

Dugang ni Miranda nga sa simbahan, ilang gipasiugdahan ang pagmentinar sa tradisyunal nga mga lakang sa pagsayaw sa Sinulog beat, nga nagkanayon nga adunay historicity ug konteksto kon nganong nahimo na kini’ng tradisyon.

Matod niya nga ang tradisyunal nga sayaw kinahanglang ipreserbar kay kini usa usab ka pagpadayag sa pagtuo.

Matod ni Miranda nga ang self-assessment nag-agad sa pa­nginahanglan sa mga indibidwal sa pagpamalandong sa epekto sa ilang online nga partisipasyon sa kasagrado sa selebrasyon.

Giawhag ni Miranda ang mga mosalmot sa uso nga magmatngon sa ilang mga lihok ilabi na sa umaabot nga kasaulogan sa Fiesta Señor.

“In the celebration of Fiesta Se­ñor, we focus more on Christ and let us remember the appropriateness of our action,” matod niya.

Ang Fiesta Señor, nga nakagamot pag-ayo sa relihiyusong mga tradisyon, usa ka tinuig nga kalihukan nga gisaulog sa Sugbo aron pagpasidungog sa Balaang Bata nga si Hesus.

Samtang ang mga platform sa social media naghatag og usa ka agianan alang sa mamugnaon nga pagpadayag, ang mga kabalaka ni Miranda naghatag og kahayag sa delikado nga balanse tali sa mga uso sa online ug pagpreserbar sa sagrado nga kinaiya sa kultural ug relihiyuso nga mga kapistahan.