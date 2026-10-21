Parica: Reyes di maoy GOAT

Alang ni Filipino pool legend Jose “Amang” Parica, dili ang iyang kababayang si Efren “Bata” Reyes ang makonsiderar nga GOAT (Greatest of All Time) sa billiards.
Mao kini ang gipadayag ni Parica sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum ning bag-uhay lang, base sa taho sa Spin.ph.
Hinuon gitataw ni Parica nga taas ang iyang respeto sa nahimo sa gitawag og “Magician” nga mapalambo ang billiards dili lang sa Pilipinas kon dili lukop kalibotan.
Alang sa 77-anyos nga si Parica, ang angayang tawgon nga GOAT sa billiards mao si American Shane Van Boening.
“Para sa sarili ko lang, ang the greatest sa totoo lang, sa No. 1 spot si Shane Van Boening,” matod ni Parica sa interbyu sa Spin.ph.
“Hindi ko sinisiraan si Efren. Ang (major) title niya 8-ball, one-pocket, at tsaka 9-ball. Tatlo. Eh si Shane Van Boening, lahat e. Lahat ng kategorya. Banks, one-pocket, straight pool, lahat. Name it, nag-champion siya,” dugang ni Parica.
Matod niya nga kuli o dili na gyud matupngan ang naabot ni Boeining, kinsa nakahakot og 150 ka mayorihiyang mga titulo.
“Si Shane Van Boeining five-time US champion, five-time 10-ball champion, four-time world champion, 150 major titles. Sino ang gumawa nun? Walang iba. Wala ng makaka-break ng record ni Van Boening,” batbat ni Parica.
Gipasabot ni Parica nga ang karisma ug ang daw gimadyik nga mga tira ni Reyes mao ang nakapahimo niini nga labing paborito sa mga mahiligon og billiards lukop kalibotan. / ESL