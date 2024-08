Paris Olympics closing ceremony Tom Cruise nag-mission impossible

Aron pamatud-an nga dili imposibleng misyon nga palabwan ang pag-host sa Paris sa 2024 Olympics, ang Los Angeles ningdala sa bantugang hollywood actor nga si Tom Cruise, Grammy winner Billie Eilish ug uban pang sikat nga mga personalidad atol sa ilang opisyal nga pagdawat sa obligasyon isip host sa 2028 edition sa matag upat ka mga tuig nga kompetisyon.

Nahitabo kini atol sa gandiyusong closing ceremony sa Paris Games kagahapon, Lunes, Agusto 12, 2024 (PH time) sa Stade de France sa Saint-Denis, France.

Si Cruise nibutho sa venue nga daw si Ethan Hunt, ang fiction character sa sikat niyang action movie kaniadto nga “Mission: Impossible.”

Dungan sa pagtukar sa soundtrack sa Mission: Impossible, si Cruise nanukad sa labing taas nga bahin sa venue unya nag-rappel kini paingon sa ubos.

Human niini, nidangan si Cruise ug nisaka sa entablado aron kuhaon ang Olympic flag.

Sa iyang pagkanaog sa entablado, nisakay si Cruise og motorsiklo dala ang Olympic flag.

Human niini, gipakita ang prerecorded segment diin nagmotorsiklo si Cruise sa palibot sa Eiffel Tower unya nisakay og abyon dayon nag-skydiving paingon sa bantugang Hollywood sign sa Hollywood Hills sa Los Angeles.

Gikan sa Hollywood Hills, gipasa ni Cruise ang Olympic flag ngadto sa usa ka nagbiskleta, kinsa mao nay nihatod niini ngadto sa venue nga pahigayunan sa 2028 Los Angeles Olympics.

Ang gihimo ni Cruise daw mga esena sa salidang Mission: Impossible.

Sulod sa Stade de France, daghang mga sikat ang ning-perform atubangan sa 70,000 kapin nga mga tumatan-aw sama na lang nila ni Eilish, Red Hot Chili Peppers, rapper Snoop Dogg ug uban pa.

“Paris became a party again and France found itself,” matod ni Tony Estanguet, Paris Games organizing committee head. / AP