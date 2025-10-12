Parish Nite sa Brgy. Bulak

Malipayong nagsaulog ang mga deboto sa Our Lady of the Holy Rosary Parish atol sa Parish Nite niadtong gabii sa Oktubre 11, 2025, sa Barangay Bulak Gym, Lungsod sa Dumanjug, Probinsiya sa Sugbo.
Ang kalihukan tipik sa mga kalingawan matag gabii alang sa umaabot nga kapistahan sa maong parokya karong Oktubre 18, 2025. Ang maong gabii puno sa pagpasalamat ug paghiusa tali sa mga parokyano ug mga opisyal sa barangay.
Nagpasalamat ang parokya kang Kapitan Hon. Frederick Louie Flores ug sa iyang mga konsehal sa ilang suporta sa maong kalingawan uban ni Rev. Fr. Jose Roldan Tayactac nga nagpadayag sa iyang mainiton nga paggiya ug pag-ampo, lakip na ang iyang lingaw nga pasundayag ug pakig-jam sa mga parokyano.
Dako sab ang pagpasalamat sa Parish Youth Coordinating Council (PYCC) sa ilang kadasig, pagkamamugnaon, ug panaghiusa sa kalampusan sa maong gabii. / BJC