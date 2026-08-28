Parker mibisita og balik sa Pilipinas

Nahilakip si Tony Parker sa tulo ka basketball legends ang naa karon sa Manila alang sa labing unang edisyon sa National Basketball Association (NBA) House sa Pilipinas nga ipahigayon sugod karong Sabado, Agusto 29, 2026.
Kauban ni Parker, kinsa usa sa San Antonio Spurs legend, mao sila si Dallas Mavericks legend Jason Kidd, ug WNBA legend Lauren Jackson.
Mao kini ang labing unang higayon nga nakabalik sa Pilipinas si Parker human siya niduwa sa France national team sa Fiba Olympic Qualifying Tournament sa Mall of Asia Arena niadtong 2016. / ESL