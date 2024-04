Parking area sa NAIA nasunog; 19 ka mga sakyanan apektado

Di mominos 19 ka mga sakyanan ang nangadanyos sa sunog nga niigo sa parking area sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 sa Pasay City.

Sa usa ka pamahayag, ang Manila International Airport Authority (MIAA) niingon nga ang Rescue and Firefighting Division niini nideklarar og fire out ala 1:57 sa hapon.

“Investigation into the extent of damage and the cause of the fire in the area is currently ongoing,” matod niini.

Si MIAA General Manager Eric Jose Ines niingon nga ang parking area gipadagan sa usa ka pribadong concessionaire.

Matod niya nga posibleng tungod sa grabeng kainit ang sunog tungod kay kasagbutan ang parkinganan.

Wala maapektuhi sa sunog ang operasyon sa NAIA. /TPM/SunStar Philippines