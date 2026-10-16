Parking attendant napalgan’g patay daplin sa dan sa Tejero

Patay na nga napalgan ang usa ka parking attendant daplin sa dalan sa may M.J. Cuenco Avenue, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo alas 6 pasado sa buntag, Huwebes, Oktubre 15, 2026.
Ang namatay giila mismo sa anak nga si alyas Marlon, 48-anyos, lumad nga taga Panglao, Lalawigan sa Bohol.
Nibutyag ang anak nga aduna nay gihambin nga sakit ang iyang amahan.
Nisaysay sab siya nga niabot sa Sugbo ang iyang amahan—nga usa ka pintor sa Bohol—aron unta mangita og trabaho
Nagpuyo matod pa si Marlon sa may Doña Pepang Cemetery apan human nga gidemolis ang kabalayan sa maong dapit, giingong daplin sa dalan na kini matulog.
Nidugang ang anak nga naabot sa Barangay Tejero iyang amahan kay siya na ang magpaparking sa mga sakyanan ug motor hinungdan didto na siya kasagaran matulog.
Usa ka concerned citizen nga niagi sa lugar maoy nakakita ni Marlon nga wala nay kinabuhi og nireport sa kapulisan. / JDG