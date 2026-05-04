Parking attendant nga igo ra nikaon sa daplin, gipapriso

Wala na makahuman sa iyang paniudto ang usa ka 31-anyos nga parking attendant human siya gipadakop tungod sa giingong pagpanghulga sa usa ka tag-iya og balay.
Ang insidente nahitabo samtang ang biktima nagkaon gawas sa gate sa maong panimalay sa J. Llorente St., Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 12:00 sa udto niadtong Mayo 1, 2026.
Si alyas Makoy, taga Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo, kasamtangang gibalhog sa Abellana Police Station 2 human gipapriso sa 64-anyos nga si alyas Jacky.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, gikataho nga nasuko si Jacky dihang naabtan niya si Makoy nga nagkaon gawas sa gate sa iyang balay ug gibilin ra niini ang iyang mga basura.
Dihang gibadlong ni Jacky si Makoy, giingong nasuko kini ug mihulga nga ‘patyon tika’ hinungdan nga nanawag og police ang biktima.
Sa habig ni Makoy, matod niya wala siya manghulga sa biktima sanglit nikaon ra siya gawas sa gate niini apan wala siyay kalibutan nga bawal diay kini.
Nisaysay siya nga sa maong dapit siya nikaon tungod kay ang iyang gipalitan nga pungko-pungko puno na kaayo.
Matod pa, kalit lang nigawas si Jacky ug gi-videohan siya diin gidul-it ang camera sa iyang nawong. Tungod sa kakurat, nayabo ang iyang pagkaon.
Nidepensa ang suspek nga wala siya nibuhi og dautang mga pulong ug andam siya nga ipa-review ang CCTV o ba kaha ang video nga kuha sa biktima.
Bisan pa man kon nangayo siya og pasaylo sa sala nga wala niya buhata, gipapriso gihapon siya sa maong babaye. Ang biktima nailhan sa ilang dapit nga estrikto kaayo ug daghan na og nakontra.
Kasong Unjust Vexation and Grave Threats ang posibleng atubangon sa maong suspek. / JDG