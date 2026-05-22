Parks posibleng mobalik sa PBA

Wala pa’y klarong desisyon si Ray Parks Jr. kabahin sa iyang lakang nga pagahimuon sa umaabot human siya nibuwag sa Osaka Evessa sa Japan B.League.
Nagkanayon si Parks nga abli siya sa tanang mga oportunidad nga moabot kaniya sa sulod ug gawas sa nasod lakip na niini ang pagduwa og balik sa Philippine Basketball Association (PBA).
Hinuon gitataw sa produkto sa National University (NU) Bulldogs nga sa kasamtangan, nagtutok una siya sa offseason apan iyang giangkon nga adunay nagtangag nga mga tanyag alang kaniya apan wala pa kini niya hatagi og dakong atensiyon. / ESL