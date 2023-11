‘Party drugs’ gi-monitor

Napanglantawan karon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 nga modagsa ang nagkalain-laing matang sa illegal nga drugas sama sa shabu ug party drugs ning nagsingabot nga Pasko ug mga kalihukan sa Sinulog.

Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, ilang gipalapdan ug gipahugtan ang ilang intelligence monitoring uban sa kapulisan sa Central Visayas.

“Actually gina-anticipate gyud namo nga basin naay increase gamay sa demand of dangerous drugs especially Pasko na moabot ang mga bonus naa gyuy kwarta ang mga tawo no, daghang opportunities to earn money ba. So, heighten karon ang atong monitoring, dili lang diri sa Cebu City, apil ang other provinces,” matod ni Alcantara.

Lakip sa ilang gipangbantayan ang pagsiaw sa party drugs kun Ecstasy nga maoy ginagamit sa mga adunahan panahon sa mga kalingawan sama sa concert, disco party ug diha sa mga night club.

Giangkon ni Alcantara nga lisod kini nga mabantayan tungod kay ang mga kusto­mer niini mga arangan ang kahimtang tungod sa ka mahal sa pre­syo itandi sa shabu nga ang mamalit mga yanong tawo.

Dunay mga personnel sa PDEA 7 nga maniid sa mga diskohan ug mga imnanan diin kasagaran, diha mahi­tabo ang pagkatap sa maong matang sa illegal nga drugas nga makadaut sa tawo.

Makig-alayon na usab ang ilang ahensya sa management sa night clubs aron moabag sila sa pagbantay ug kon dunay mamatikdan nga gihimong baligyaanan na ang ilang establisemento, mamahimong motawag dayon sila sa kapulisan aron mahatagan dayon nila kini og pagtagad.

Ang dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ang usa sa mga da­yohonon sa mga lokal ug langyaw nga mga turista panahon sa holiday season tungod sa daghang mga kalingawan ug duol ra usab ang kasaulogan sa Sinulog.

Dugang ni Alcantara nga panahon sa Sinulog, kon adunay mga concert party, kinahanglan nga dunay mga personnel sa PDEA 7 nga mosusi sa mga tawo nga mosulod pinaagi sa sniffing dogs aron walay makasulod nga kontrabando.

Sa nanglabay nga mga kalihukan sa Sinulog, dunay usa ka batan-ong babaye ang nakalas human gituohan nga na-over dose sa illegal substance atol sa usa ka kalingawan.