Paryente og opisyal sa Cebu City did-an mosud og kontrata tali sa siyudad

Did-an na ang mga kabanay sa mga opisyal ug empleyado sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga mosud og mga kontrata o business dealings.
Kini kon mapasar ang gisugyot nga ordinansa ni Konsehal Harry Eran ang ,”Cebu City Anti-Nepotism in Government Contracts Ordinance 2025.”
Ang ordinansa nagtumong sa pagpalambo sa transparency, accountability, ug fairness sa tanang transaksyon sa siyudad ug aron mapugngan ang conflicts of interest sa mga pakiglabot sa gobiyerno.
Sa explanatory note sa maong lakang, gikutlo ni Eran ang mga prinsipyo sa konstitusyon ug balaod nga nagmando sa integridad sa serbisyo publiko, lakip na ang 1987 Constitution, Republic Act 7160 o ang Local Government Code, Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, ug Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act.
“The existence of contracts between the city government and relatives of public officials creates a clear conflict of interest, undermines public trust, and can lead to perceptions of favoritism, nepotism, and corruption,” matod sa ordinansa.
Ubos sa sugyot, gidid-an ang mga opisyal sa siyudad nga adunay bisan unsang pinansyal o pecuniary nga interes, direkta man o dili direkta, sa bisan unsang kontrata, transaksyon, o aplikasyon nga naglambigit sa ilang mga kabanay sulod sa ikaupat nga degree sa consanguinity o affinity.
Ang pagdili naglakip sa tanang matang sa kontrata, lakip na ang alang sa mga public service , supply sa mga materyales o ekipo, mga proyekto sa imprastraktura, joint ventures, o pagbalhin sa property sa siyudad.
Gidili usab sa ordinansa ang bisan kinsang kabanay sa usa ka opisyal sa siyudad sulod sa gidili nga degree gikan sa pag-apil sa bidding, pagsulod sa, o pagdawat og bisan unsang kontrata o lisensya sa siyudad.
Gikinahanglan ang mga opisyal nga makahibalo nga ang usa ka kabanay nalambigit sa usa ka transaksyon uban sa siyudad nga ipadayag ang relasyon sa sinulat ngadto sa ilang department head ug sa angay nga opisina, sama sa Bids and Awards Committee.
Kinahanglan usab sila nga mo-withdraw sa ilang kaugalingon gikan sa bisan unsang kalambigitan nga mga proseso.
SILOT
Ang mga molapas mag-atubang sa criminal ug administrative nga silot lakip na ang pagkapriso sulod sa unom ka bulan ngadto sa usa ka tuig o multa nga P5,000.
Ang mga kabanay ug mga business entities nga makit-an nga nakalapas sa ordinansa perpetually disqualified na sa pag-transact uban sa siyudad, samtang ang mga opisyal nga napakyas sa pagsunod sa disclosure requirement mahimong mag-atubang sa administratibong silot alang sa grave misconduct o gross neglect of duty, nga mahimong mosangpot sa suspension o dismissal.
Hinuon ang ordinansa naghatag og mga exceptions alang sa pipila ka transaksyon, lakip na ang may kalabotan sa mga socialized housing projects, right-of-way acquisitions, pagtukod sa mga government centers ug pasilidad, ug mga kasabutan tali sa gobiyerno.
Gi-exempt usab ang mga transaksyon sa mga publicly listed companies diin ang kabanay naghupot lang og minority shares, ingon man ang pagbayad sa legal nga suholan, allowances, ug benefits sa mga opisyal ug empleyado sa siyudad. / CAV