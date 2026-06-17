Pasahero gibalibaran sa taxi drayber, nangulata; gidakop

Sa prisuhan na nagpahuwas sa iyang kahubog ang usa ka 21-anyos nga waiter human gipadakop tungod sa pagpangulata sa usa ka drayber sa taxi nga nibalibad sa pagpasakay kaniya didto duol sa Mabuhay Tower, IT Park, Barangay Apas, Cebu City, niadtong Martes sa kaadlawon, Hunyo 16, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas “Robi,” residente sa Jansen Site, Barangay Basak San Nicolas, samtang ang biktima mao si alyas “Dario,” 56, ug nagpuyo sa Sityo Sto. Niño, Barangay Lahug.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nagbiyahe si Dario paingon sa Salinas Drive sa dihang gipara siya ni Robi nga kauban ang uyab niini. Tungod kay duna na’y gireserba nga laing pasahero, tarong nga nibalibad ang drayber.
Apan napungot ang suspek ug kusog nga gidukdok ang hood sa taxi.
Sa dihang nanaog si Dario aron susihon ang nahitabo, kalit lang kining gipatiran sa tiyan ug gisumbag sa nawong sa makadaghang higayon ni Robi.
Daling giuwang sa mga Security Marshal sa lugar ang suspek ug gi-turnover ngadto sa mga nirespondeng polis sa Mabolo.
Sa dihang gipangutana sa mga otoridad, nangatarungan si Robi nga abi niya og “gitulisok” o giaway siya sa drayber sa dihang niwara-wara kini sa iyang kamot agig senyas nga dili na magpasakay.
Giangkon sa suspek nga nadala lang siya sa iyang kahubog tungod sa kagustohan nga makauli na sa ilaha. Bisan pa man sa iyang pagpangayo og pasaylo, desidido gihapon ang biktima sa pagsang-at og kasong Slight Physical Injuries batok sa suspek. /