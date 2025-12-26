Pasahero miambak sa barko, patay nang napalgan

Wa na’y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 52-anyos nga lalaki sa baybayon sa Calma Calape, Lungsod sa Daanbantayan, niadtong buntag sa Disyembre 24, human kini gikatahong niambak gikan sa gisakyan nga barko.
Nailhan ang biktima nga si Shilbert Escala Salimbangon, residente sa Brgy. Kawit, Medellin, Cebu.
Base sa report ni PO2 Ryan Arriesgado sa Philippine Coast Guard (PCG), si Salimbangon usa sa mga pasahero sa M/V Cawayan Star nga nibiyahe gikan sa Polambato Port, Bogo City paingon unta sa Masbate.
Giingong intensyonal nga niambak ang biktima samtang naglawig ang barko sa kadagatan nga sakop sa Daanbantayan.
Nipahigayon dayon og search and rescue ang PCG apan napakyas sila pagkakita kaniya niadtong adlawa.
Usa ka mananagat ang nakakita sa lawas ni Salimbangon nga nag-ubo sa tubig ug wala na’y kinabuhi alas 8:00 sa buntag sa Disyembre 24.
Suma sa maguwang sa biktima nga si Ruby Salimbangon Duba, nakasinati og depresyon ang iyang manghud tungod sa sige og away sa live-in partner niini.
Giingong kanunay kining palayason sa ilang balay.
Gawas niini, nag-antos usab ang biktima sa sakit sa mata nga hapit na niini ikabuta.
Sa gihimong pagsusi sa Medico-Legal Officer nga si Dra. Marielle Dominique Malaga, gideklarar nga suicide ang hinungdan sa kamatayon ug walay nakitang foul play.
Bisan pa niini, padayon gihapon ang imbestigasyon sa kapulisan aron masiguro ang tanang detalye sa hitabo. Sa pagkakaron, ang patayng lawas ni Salimbangon anaa na sa kustodiya sa iyang pamilya. / JDG