Pasahero naangol human dunggaba sa kasakay nga hubog sulod sa bus

Naangol ang usa ka pasahero human gidunggab sa laing pasahero alas 3:30 sa hapon, Huwebes, Mayo 7, 2026, sa Sityo Campo, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Carcar.
Si alyas Ronron, 26 anyos, ulitawo, driver nga taga Barangay Poblacion, Lungsod sa Asturias, nakaangkon og samad dinunggaban sa buko-buko ug sa dughan.
Ang suspek nga si alyas Leo, 49 anyos, panday nga taga Jagna, Barangay Nagbalaye, Santa Catalina, Negros Oriental, gitanggong na sa Carcar City Police Station.
Si Police Staff Sgt. Argie Noel Espinosa, imbestigador sa Carcar Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga ang biktima nibutyag nga nisakay siya sa Ceres bus dapit sa Lawaan, Dakbayan sa Talisay, padulong sa iyang trabahoan sa poultry farm sa Lungsod sa Dumanjug.
Gikatahong nisakay ang suspek sa Lungsod sa San Fernando diin nabantayan sa biktima nga hubog na kini samtang naglingkod sa iyang luyo.
Matod sa biktima, nagsige og barog-barog ang suspek ug nalisang siya sa pagsiga sa mga mata niini samtang nagtutok kaniya ug sa ubang mga pasahero.
Tungod sa iyang kabalaka, wala mokumpiyansa ang biktima ug gipanid-an ang lihok sa suspek.
Kalit lang nibarog ang suspek, nibunot og plamingko, ug gisuwayan pagduslak ang buko-buko sa biktima.
Suwerte nga natapi kini sa biktima hinungdan nga gamay ra ang naangkon niyang samad sa likod.
Atol sa nilayugay sa duha, nasamdan ang biktima sa iyang dughan.
Bisan pa niini, napanalipdan sa biktima ang iyang kaugalingon hangtod nga nakuha niya ang plamingko ug na-neutralize ang suspek.
Daling niresponde ang mga barangay tanod ug kapulisan sa Dakbayan sa Carcar ug giposasan ang suspek.
Narekober sa kapulisan ang plamingko nga 18 inches ang gitas-on.
“Giangkon niya nga nahimo ang krimen tungod sa kahubog. Nagtuo daw siyang adunay armas ang biktima, pusilon siya, iyang giunha’g dunggab,” sumala ni PSSGT Espinosa nga nisaysay sa pamahayag sa suspek.
Ang suspek nipadayag nga wala na siya makahinumdom nga nisakay sa bus tungod sa kahubog.
Giandan na sa kapulisan ang kasong attempted homicide batok sa suspek. /GPL