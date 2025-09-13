Superbalita Cebu

Pasahero sa MCIA gipahimangnoa’ng mosayo, 2nd Bridge padayong giayo

Hulagway ni/ Juan Carlo de Vela
Published on

Gipasidan-an ang mga biyahero paingon ug gikan sa Mactan Cebu International Airport (MCIA), nga planuhon og sayo ang ilang biyahe aron malikayan ang posibleng kalangay tungod sa kasamtangang pag-ayo sa Marcelo Fernan Bridge.

Kini gi-post sa Facebook page sa MCIA, human sa pahibalo sa Department of Public Works and Highways (DPWH) Regional Office 7 sa temporaryong pagsira sa ikaduhang taytayan gikan sa alas 11 sa gabii hangtod sa alas 5 sa buntag matag adlaw.

Sa usa ka public statement nga gipagawas niadtong Septiyembre 10, 2025, gikumpirmar sa DPWH Regional Office 7 nga nagsugod na ang deck slab retrofitting isip kabahin sa nagpadayon nga rehabilitasyon sa taytayan.

Ang pag-ayo nisira sa northbound lane sa tukma nga mga oras aron palig-onon ang deck sa taytayan.

Ang bag-ong traffic scheme direktang makaapekto sa mga motorista nga gikan sa Lapu-Lapu City paingon sa Mandaue City.

Ang southbound lane, gikan sa Mandaue City paingon sa Lapu-Lapu City, magpabilin nga bukas ubos sa zipper lane system atol sa oras sa pagsira.

Ang DPWH 7 nagbutang og mga traffic ug rerouting advisory sa agianan sa taytayan.

Ang rehabilitasyon sa northbound lane gikatakdang mahuman sa Oktubre 2025. / DPC

