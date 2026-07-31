Pasahero sa v-hire gihinol sa kasakay

Nagbakho ang usa ka pasaherong babaye human giingong gihinol sa iyang kasakay nga lalaki sulod sa usa ka v-hire nga nagbiyahe gikan sa Dakbayan sa Toledo paingon sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa kadlawon, Hulyo 30, 2026.
Ang pagpakitabang sa maong babaye nakuhaan og bidyo sa laing pasahero ug dali kining nag-viral sa social media.
Sa maong bidyo, makit-an ang biktima nga nilingi ug nagpatabang samtang naghilak human giingong gipanamastamasan na diay sa iyang tapad.
Subay sa imbestigasyon, nibutyag ang biktima kinsa nisakay sa v-hire sa Naga City nga gihikaphikap ang iyang paa paingon sa iyang pribadong bahin sa lawas gikan sa Talisay City hangtod nga naabot sila sa Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Gihulagway ang suspek nga nag-edad og kapin 20 anyos ug nagpuyo sa Toledo City.
Tungod sa kalagot sa mga kasakay nga pasahero ug sa drayber sa v-hire, gidala dayon nila ang lalaki sa Carbon Police Station. Nasayran nga nakabiktima na diay sab kini og lain kaniadto gamit ang samang modus.
Sa pagsubay sa Superbalita Cebu, nasuta nga gikan sa Carbon Police Station gi-turn over ang suspek ngadto sa Inayawan Police Station tungod kay nahitabo ang insidente sa ilang hurisdiksyon.
Apan matod sa Inayawan Police, wala na nipadayon sa pagpasaka og kaso ang biktima batok sa suspek hinungdan nga gibuhian ra sab sa kapulisan. / JDG