Pasangil nga ‘mamayot’ wa mosalir; suspek sa kawat sikop sa Balamban

Usa ka ulitawo nga padulong "mamayot" nadakpan human nisulod sa usa ka construction site alas 11:50 sa gabii Huwebes November 12, 2026 sa Saint Francis Academy, Barangay Sto. Niño-Sta. Cruz, lungsod sa Balamban.
Si Christian Sabellano Canoy, 24 anyos, ulitawo nga taga Barangay Sagay, Toledo City, gitangong sa Balamban Police Station samtang mag-atubang og kasong trespassing.
Gidakop si Canoy pinasikad sa citizens arrest nila ni Cesario Esarpi Jr., ug Jesus Comendador Jr., pulos mga empleyado sa construction site.
Si Canoy, gi-turnover sa kapulisan pagka Biyernes sa kadlawon human sa insidente.
Si Police Major Ian Macatangay, hepe sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, nagkanayon nga adunay gipahigayon nga construction sulod sa nataran sa Saint Francis Academy.
Nakugang ang mga trabahante kay adunay tawong nakasulod.
Giingong ang suspek mikatkat sa koral nga walay pagtugot sa tag-iya.
Ang mga trabahante sa construction nakabantay nga samtang naa sa sulod ang suspek nagliraw-liraw ang mata niini nga daw adunay gipangita.
Dali nila kining giduol ug gipangutana unsay iyang tuyo.
Apan kalit kining midagan may nalang gani kay nakuptan sa mga trabahante.
"Gipangutana ni sa mga trabahante kun nag-unsa siya! Iyang ingon kay [namayot rako] nganhi" dugang ni Macatangay.
Matud ni Macatangay, nga alibi lang sa suspek nga "Mamayot" sa maong lugar.
Nagtuo sila nga target sa suspek ang mga construction materials nga mabaligya niini.
Gibutyag ni Macatangay, nga si Canoy maoy responsable sa mga pagpanglungkab sa Balamban, ilabi na sa mga sari-sari store. / GPL