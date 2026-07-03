Pasangil sa 8 ka witness vs Romualdez nagtakdo

Nibutyag ang Office of the Ombudsman nga niadtong Huwebes, Hulyo 2, 2026, nasuta sa mga imbestigador nga ang testimonya sa walo ka giingo’ng kanhing bodyguard sa ni-resign nga Ako Bicol Party-list Representative Zaldy Co gihulagway nga klaro ug nagkatakdo kabahin sa alegasyon nga adunay mga maleta nga puno sa kuwarta nga gihatod ngadto kang kanhi House Speaker Martin Romualdez ug kang Co.
Samtang giklaro ni Assistant Ombudsman Mico Clavano IV nga wala pa mahimong pormal nga ebidensiya ang maong mga pahayag tungod kay wala pa mapirmahi ang mga affidavit ug wala pa kini mapaubos sa panumpa, hinungdan nga nalangan ang pagpalig-on sa kaso’ng giandam sa Ombudsman.
Bisan pa niini, iyang giingon nga ang mga naghatag og pahayag nagpakita og kooperasyon ug andam na nga mopirma, apan gihatagan sab sila og higayon nga matun-an una sa ilang abogado ang ilang mga pahayag isip kabahin sa ilang katungod sa pagkuha og legal counsel.
Gibutyag sab ni Clavano nga usa sa mga hinungdan sa paglangan sa kaso mao ang dugay nga pag-review sa mga affidavit sa abogado sa mga testigo nga si Levi Baligod.
Sumala kaniya, daw nalangan ang pagpirma sa mga affidavit sa mga giingong Marine nga sakop sa grupo sa mga testigo nga nakaapekto sab sa pag-uswag sa imbestigasyon batok kang kanhi Speaker Romualdez.
Niingon si Clavano nga nasuta sa mga imbestigador nga ang mga asoy bahin sa giingong paghatod og kuwarta ngadto kang Romualdez ug kang Co klaro ug magkatakdo, busa gipunting sa mga awtoridad ang ilang imbestigasyon sa maong mga alegasyon.
Iyang gipatin-aw nga nagdesisyon ang Ombudsman sa paghimo og tagsa-tagsa nga affidavit human masuta nga pipila lamang sa mga testigo ang adunay personal nga kahibalo o direktang nakaapil sa giingong paghatod sa kuwarta.
Ang imbestigasyon sa Ombudsman nagtutok sa mga alegasyon sa panagkunsabo ug plunder nga giingong nalambigitan ni kanhing House Speaker Martin Romualdez. / TPM / SunStar Philippines