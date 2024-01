Pasayaw Festival mihakot og daog

Dakong kadaugan ang nakuha sa Pasayaw Festival gi­kan sa dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental sa Si­nu­log Festival 2024 sa Do­minggo, Enero 21, 2024.

Nahimo’ng grand champion sa Ritual Showdown ug 2nd place sa Street Dancing. Nakuha usab contingent sa Canlaon City ang Best in Costume ug Best in Musicality for Free Interpretation category. Samtang kini maoy napiling second placer sa Street Category.

Ang lead dancer sa grupo nga si Mariel Bogert maoy napili nga Sinulog 2024 Festival Queen.

Sa Lunes, Enero 22, 2024, gihimo ang seremonyas sa pagpasidungog sa Sinulog sa Sugbo Pilipinas sa SRP nga gipangulohan nila ni Mayor Michael Rama ug Bise Mayor Raymond Alvin Garcia, uban sa ubang mga opisyal sa siyudad.