Pasidaan ni Parilla: Carnapping posible mosiaw atol sa Kalagkalag

Motabang ang mga sakop sa Highway Patrol Group (HPG) 7 sa local police sa pagpatuman sa hugot nga seguridad atol sa adlaw sa mga Santos ug Kalag sa Nobiyembre 1 ug 2.

Si Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, hepe sa HPG 7, niingon nga dili sila mobantay sa sud sa mga sementeryo sanglit ang ilang patutukan ang anti-carnapping nga maoy ilang mandato.

Dugang ni Parilla nga ila usab nga gitinguha nga mahatagan og kaluwasan ang mga motorista sa karsada.

"We will focus on our primary function which is the anti-carnapping, considering that in cemetery during all saints and all souls day there are already a lot of securities," matod ni Parilla.

Ipahigayon ang checkpoints sa HPG uban sa laing unit sa kapulisan sa Central Visayas.

Lakip sa ilang patutukan ang mga tambayanan sa riders nga mao ang transcentral highway nga gituohan ni Parilla nga daghan ang mosaka atol sa Kalagkalag.

Niadtong Dominggo, Oktubre 27, nakadawat og impormasyon ang HPG 7 nga nagtapok na usab ang mga motorista sa Red Cliff sa transcentral highway diin dunay daghang tawo nga naa na sa tunga sa karsada tungod kay dunay nag costume ni Spiderman ug ni San Guko nga gika­gubtan sa mga motorista ug peligro sa disgrasya.

Tungod niini, iyang gitawgan ang mga personnel sa Cebu City Mobile Force Company nga dunay detachment sa duol sa Red Cliff aron mabadlong ang mga motorista.

Una na nga gidid-an ang mga rider o bisan unsa nga sakyanan nga maka-park ug makahunong sa Red Cliff.

Gipahimangnuan ang mga negosyante'g rent-a-car nga magmatngon basin moataki na ang rentangay. / AYB