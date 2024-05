Pasidaan ni Pelare batok Budol gang

Nagtuo si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga posibling duna pay mabiktima niining maong grupo dinhi sa Sugbo.

Tungod niini, siya niluwat og pasidaan ug giawhag ang publiko nga magbantay sa ilang modus:

* Dili dayon motuo ilabi na nga kon pakit-on og kwarta sa dili kailang tawo.

* Mopasangil og pangutana sama sa asa makapalit og tambal o ba kaha moabang og balay.

* Kon motubay sa pagtubag sa pangutana, magbilin kini sa giingong dakong kantidad sa kuwarta bugti sa pagdala sa butang o kuwarta sa biktimahon sa saad nga mobalik ra.

* Kon ingon na niini ang tuno sa moduol nga babaye o lalaki, kinahanglan nga ibu­tang sa ilang hunahuna nga ilad na kini ug siya na ang mabiktima.

* Mas maayo nga motaho sa kapulisan kon makasugat niini nga sitwasyon.

“Please be very careful, presence of mind then report it to the police. If it’s too good to be true probably, it’s not true..” matod ni Pelare.

Duna nay nangadakpan kanhi ang kapulisan nga mga notadong miyembro sa Budol-Budol gang nga taga dakbayan sa Sugbo, dason ni Pelare, posibling dunay modayo dinhi tungod sa nagsingabot nga Palarong Pambansa.

Subay niini, gipaalerto na ang mga polis aron mamonitor ang lihok sa mga notadong kriminal gikan sa lainlaing lugar sa nasod. / AYB