Pasidaan sa DOH bahin sa Christmas party

Taliwala sa kamalipayon sa Christmas parties, usa ka lokal nga opisyal sa panglawas nag-awhag sa publiko nga sayran ang sakto nga pag-andam ug pagluto sa pagkaon, lakip sa pagdumala niini.

Si Eugenia Mercedes Cañal, regional epidemiologist sa Department of Health Central Visayas (DOH 7) Regional Epidemiology and Surveillance Unit, nihatag og gibug-aton sa kamahinungdanon sa pagsagop sa mabinantayon nga mga lakang sa pag-andam, pagluto, ug pagpili sa mga putahe aron maseguro ang kaayuhan sa pamilya, mga kauban sa trabaho ug tanang mga bisita.

Komon nga talan-awon ning panahon ang mga panagtapok ug alegre nga salo-salo sa mga party hinungdan sa pagluwat og mga pasidaan sa DOH alang sa limpiyo nga pag-andam sa mga pagkaon aron malikay sa sakit.

“In making macaroni salad, mothers should ensure that our ingredients are not near their expiry [date]. It pays to check the label. You have to check the labels on our mayonnaise and creams because these are the most common causes of our foodborne illnesses,” matod ni Cañal.

Ang eksperto sa panglawas, sa usa ka interbyo sa Martes, Disyembre 19, 2023, nagtanyag og praktikal nga tambag bahin sa luwas nga pag-andam sa pagkaon ug dili dayon madaot aron malikayan ang pagkahilo niini.

Gawas sa mga kabalaka sa kaluwasan sa pagkaon, giawhag usab ni Cañal ang publiko nga ikonsiderar ang paghimo sa labi ka himsog nga pagpili kon magplano sa ilang mga menu sa kapistahan.

Nitambag si Cañal nga dili magpatuyang og kaon ug responsable sa kaugalingong panglawas sa paglikay sa tambok ug parat nga pagkaon.

“The secret there is to eat moderately and drink moderately,” matod niya, nidugang nga “people can still have fun and enjoy all the prepared dishes and drinks this season but in moderation,” dason niya.

Giawhag usab ni Cañal ang publiko nga ipadayon ang aktibo nga estilo sa kinabuhi bisan pa sa daghang mga pagsaulog sa Christmas party pinaagi sa pag-apil sa mga kalihukan sama sa jogging, yoga, ug uban pa.