Pasidaan sa MCHO: Nakatala og 11 ka kaso sa leptospirosis, 1 namatay

Niluwat ang Mandaue City Health Office (MCHO) og panawagan nga magbantay ang mga residnete tungod sa pagsala sa kaso sa leptospirosis, bisan ang sitwasyon dili pa makaalarma.

Sa datos sa MCHO, ang dakbayan nakatala og 11 ka kaso sa leptospirosis diin usa ang namatay gikan sa Enero hangtod sa Agusto 21, 2024.

Sa 11 ka mga kaso, tulo ang gikinahanglan nga magpaospital, samtang ang laing walo gitratar isip mga outpatient.

Ang kadaghanan sa mga naapektuhan mga lalaki nga naglangkob sa 82 porsyento sa mga kaso nga adunay edad gikan sa 15 hangtod 54 anyos.

Sa miaging tuig, adunay upat ka gidudahang kaso sa maong sakit ang dakbayan bisan og walay kompirmado niadtong Enero hangtod Septiyembre, matod ni Dr. Debra Maria Catulong, usa ka medical officer sa MCHO, nipasiugda sa aktibong baruganan sa siyudad atol sa press briefing niadtong Miyerkules, Agusto 21, 2024.

Bisan pa sa pagkunhod sa rate sa pagkamatay - paubos sa nuybe porsyento gikan sa Enero hangtod Agusto karong tuiga kung itandi sa 25 porsyento sa tibuuk sa tuig 2023.

Gipasidan-an ni Catulong batok sa pagkakompyansa, ingon nga wala pa matapos ang tuig ug adunay posibilidad nga ang mga kaso mahimo pagbangon.

Giawhag usab ang mga lumulupyo, partikular na ang mga barangay nga adunay nataho nga kaso sama sa Paknaan, Alang-Alang, Guizo, Tingub, Casuntingan, Tabok, Looc, ug Umapad, nga mag-amping.

Matod ni Catulong, samtang mikunhod ang kinatibuk-ang numero sa mga kaso sa leptospirosis kon itandi sa miaging tuig, ang siyudad wala magkuha ug kahigayonan.

Uban sa kusog nga ulan nga nagdugang sa risgo sa pagkaladlad sa posibleng makamatay nga sakit, ang mga opisyal sa panglawas nagdoble sa mga paningkamot sa pagpahibalo sa publiko ug pagpugong sa dugang nga mga kaso.

“Although the number of cases is lower, we must remain vigilant,” matod ni Catulong.

Ang leptospirosis kay usa ka bacterial infection nga mapasa pinaagi sa kontak sa tubig nga kontaminado sa ihi sa mga ilaga nga nataptan.

Ang mga simtomas kasagaran naglakip sa taas nga hilanat, labad sa ulo, sakit sa kaunoran, ug jaundice, nga makita duha ngadto sa upat ka semana human sa pagkaladlad. Ang sakit mahimong labi ka delikado pagkahuman sa kusog nga pag-ulan, tungod kay ang tubig-baha ang lugar nga gigikanan sa bakterya.

Gipakusog sa MCHO ang ilang preventive measures, ilabina sa mga lugar nga delikado sa pagbaha. Ang mga trabahante nga gitahasan sa paghawan sa mga drainage system gihatagan og prophylactic nga tambal ug protective gear, sama sa botas, aron mamenosan ang risgo sa impeksyon.

Gihatagan og gibug-aton ni Catulong ang kamahinungdanon sa pagpangita dayon sa medikal nga pagtagad kung adunay mga simtomas nga motumaw pagkahuman sa pagkaladlad sa tubig-baha.

Bisan pa sa mga paningkamot sa MCHO, ang pakigbatok sa leptospirosis dili pa matapos. Sa padayon nga ting-ulan, ang buhatan sa panglawas nag-awhag sa publiko nga magpabiling mabinantayon ug seryosohon ang mga preventive measures.

Ang MCHO padayon nga nag-monitor pag-ayo sa mga apektadong lugar ug komitado sa pag-edukar sa mga residente sa 27 ka barangay sa dakbayan bahin sa risgo sa leptospirosis. |CAV