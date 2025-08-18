Pasidungog sa Grand Kapatiran Awards nasakmit sa SMB Mandaue

Nahimong top winner ang San Miguel Brewery Inc. –Mandaue Brewery sa Grand Kapatiran Awards nga gipahigayon sa Manila Hotel niadtong Hulyo 30, 2025, atol sa 46th National Conference of Employers.
Ang pag-ila sa Grand Kapatid Award gihatag sa SMB Mandaue Brewery sa Employers Confederation of the Philippines (Ecop) nga nag-una sa 44 ka ubang corporate aspirants.
Giila ang SMB sa ilang kalig-on sa relasyon sa industriya ug pagpadayon sa pag-uswag sa nagbag-o nga business environment.
Ang ubang mga mananaog mao ang SM Supermalls alang sa Business Continuity and Sustainability, Del Monte Philippines Inc. alang sa Innovation and Just Transition, Philippine Gold Processing and Refining Corporation alang sa Responsible & Ethical Business Conduct, ug Coca-Cola Europacific Partners Philippines alang sa Industrial Peace.
Sa 44 ka mga entrante, adunay 11 ka mga finalist nga giproklamar sa unang adlaw sa komperensya.
Giila ang tanan tungod sa ilang maayong pamatasan sa pagpadayon sa panag-uyon sa industriya ug pagdasig sa mga amo ug empleyado sa ilang mga gawi sa negosyo.
Lakip sa mga finalist mao ang Coca-Cola Europacific Partners Philippines, Del Monte Philippines Inc., Perpetual Prime Manufacturing Inc., Philippine Gold Processing & Refining Corporation, Philippine Manufacturing Co. of Murata Inc., Platinum Group Metals Corporation, San Miguel Brewery Inc. – Mandaue Brewery, Shopping Center Management Corporation (SM Supermalls), STMicroelectronics Inc., Universidad de Zamboanga ug University of Saint Louis Tuguegarao.
Ang maong pasidungog ginahatag matag duha ka tuig sa mga outstanding employer nga nagpadayon sa paglambo sa ilang negosyo ug sa ilang mga empleyado.
Ang matag kompanya nga nisalmot niagi sa hugot nga proseso sa ebalwasyon nga naglakip sa detalyadong pagrepaso sa mga dokumento ug in-depth interviews.
Gikan sa 44 ka entries, 16 ang nakalahos sa screening sa Executive Committee ug gikan niini gipili ang 11 ka finalists. / PR