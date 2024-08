Pasigarbo 2024 malinawon

Kapulisan sa dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinawon ug hapsay ra ang kinatibuk-ang kalihukan sa Pasigarbo sa Sugbo karong tuiga nga gipahigayon sa sulod sa Cebu City Sports Center (CCSC).

Gikan sa pagsugod sa street dancing nianang udto sa Domingo, Agusto 25, 2024 hangtod nga natapos ang Pasigarbo sa alas 2 sa kaadlawon sa Lunes, Agusto 26, 2024, walay natala nga krimen ang kapulisan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter deputy city director for administration sa CCPO nga sayo palang sa buntag gipakatap na sa CCPO ang liboan ka mga police personnel sa kadalanan lakip na sa sulod sa Cebu City Sports Center.

"Sa Pasigarbo area which is from V. Rama katon sa pre-position sa assembly area going to the props area going to the dancing route and with in the CCSC wala gyud tay na tala nga krimen," matod ni Lt. Col. Janette Rafter.

Gibanabana ni Rafter nga naa sa 17,000-18,000 ka mga tawo ang misaksi sa Pasigarbo sa sulod sa Sports Center tungod kay mi sugwak na ang mga tawo sa bleacher nga dunay capacity nga 12,000 ug gipagamit na ang mga bleacher sa isig ka kilid nga puno usab sa mga tawo.

Wala na mohatag og numero si Rafter kung pila ang misaksi sa street dancing apan ubay-ubay usab kini.

Gani wala na pasudli og dugang mga tawo ang CCSC tungod kay nagsugwak na ang mga nanan-aw nga kinahanglan nga babagan na ang nag tinguha nga mosulod.

"Ang among crowd estimate naa gyud sa 17-18,000 sa sulod palang na ha, ang maihap man gud nato ang bleachers nato kay 12,000 man na ang capacity nya gipagamit man gyud to tanan, naa pay additional na bleachers, gi maximize gyud ang empty space sa sulod sa CCSC mao to naka estimate tag mga 17-18,000," dugang ni Rafter.

Tungod niini, ang Police Regional Office 7 nakadayeg sa tanang police personnel nga naglangkob sa seguridad sa Pasigarbo sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga lakip sa ilang gidayeg ang ubang ahensya sa gobyerno nga mitabang sa security.

"We will congratulate Cebu City Police Office and other police unit involve including other peace and security stakeholders for a very safe and secured Pasigarbo 2024," matod ni Pelare./AYB