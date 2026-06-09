Pasigarbo sa  Sugbo,out Pasundayag sa Sugbo,in

Gipadayag ni Governor Pamela Baricuatro ang posibilidad nga mabuhi pag-usab ang flagship cultural festival sa probinsiya apan ubos sa bag-ong ngalan ug format, usa ka tuig human niya ipahayag ang paghunong sa “Pasigarbo sa Sugbo.”
Nagsugod ang maong kalambuan niadtong Hunyo 1, 2026, sa dihang ang Facebook page nga Cebu Festivals nangutana ngadto sa ilang mga sumusunod kon pabor ba sila nga ibalik ang Pasigarbo sa Sugbo ubos sa ngalan nga “Pasundayag sa Sugbo” alang sa umaabot nga Founding Anniversary sa Probinsiya sa Sugbo.
“What if ibalik ni Gov. Pam ang Pasigarbo sa Sugbo and rename it as Pasundayag sa Sugbo para karong Cebu Province Founding Anniversary. Uyon ba mo?” maoy caption sa Cebu Festivals.
Nitubag si Baricuatro sa maong post niadtong Biyernes, Hunyo 5.
“Why not??? It crossed my mind baya! Nice ni nga name ha Pasundayag sa Sugbo. Let’s showcase the Cebu Festival winners per district lang seguro para dili maabtan og kadlawon?” matod ni Baricuatro sa comment section.
Ang page nga Cebu Festivals adunay kapin sa 68,000 ka followers ug hangtod alas 4:03 sa hapon sa Martes, Hunyo 9, ang orihinal nga post nakatigom og 619 ka reactions, 83 ka comments ug 478 ka shares, samtang ang komento ni Baricuatro nakadawat og 387 ka reactions.
Human sa pakiglambigit sa mga netizen sa social media post, niluwat og pamahayag ang Cebu Festivals niadtong Biyernes, Hunyo 5, aron klarohon nga ang gisugyot nga pag-ilis sa ngalan usa lamang ka independenteng ideya ug dili opisyal nga desisyon sa Provincial Government.
“We would like to clarify that this was merely our idea and opinion on what the festival could be called under the new administration. It was not an official announcement nor a confirmed decision from the Cebu Provincial Government or Governor Pam Baricuatro,” matod sa bahin sa pahayag sa Cebu Festivals.
Gitubag sab sa maong pamahayag ang mga debate sa publiko kabahin sa paghatag og prayoridad sa pundo sa probinsiya alang sa healthcare imbes sa cultural events.
“The Provincial Government can improve hospitals and healthcare while also investing in culture, tourism, and the creative industry. These goals are not mutually exclusive—they can move forward together,” dugang sa Cebu Festivals.
Matod sa Cebu Festivals, ang festival adunay mas dako nga katuyoan gawas sa politika tungod kay nakahatag kini og kaayuhan sa liboan ka mga trabahante sa creative sector ug nagsilbi nga tinuig nga higayon alang sa panaghiusa.
“Regardless of political differences, one thing remains clear: we need unity, and festivals like these remind us that we are all part of one Cebu,” matod niini.
Ang pagkabukas ni Baricuatro sa maong ideya nagpakita og kausaban sa iyang naunang baroganan.
Human sa iyang pagdaog isip gobernador niadtong Mayo 12, 2025, gipadayag ni Baricuatro ang paghunong sa Pasigarbo sa Sugbo ug sa Suroy Suroy Sugbo nga tourism program tungod sa kataas sa gasto ug mga isyu sa kaluwasan ug logistics.
Sa usa ka taho sa SunStar Cebu niadtong Mayo 20, gipadayag ni Baricuatro ang paghunong sa Pasigarbo sa Sugbo ug Suroy Suroy Sugbo, duha sa dagkong tourism programs nga gilusad ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia, ug giingon nga pulihan kini og mga mobile clinics ug mobile kitchens nga ipadala sa mga hilit nga lugar sa probinsiya.
Sa maong taho, giingon sab ni Baricuatro nga mokabat sa P255 milyunes ang nagasto sa provincial government alang sa katapusang edisyon sa Pasigarbo ubos sa miaging administrasyon.
Una nga gipadayag sa gobernador ang iyang plano nga hunongon ang Pasigarbo ug Suroy Suroy niadtong Nobiyembre 5, 2024, atol sa iyang kampanya.
Nagsaad siya nga ang pundo niini ibalhin ngadto sa healthcare, poverty reduction, ug ubang importanteng serbisyo. /