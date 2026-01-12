Pasil, Suba mas mabulokon sa ika-11 nga Tuslob Buwa Festival

Bisan og pipila na ka adlaw ang nakalabay sukad sa Enero 8, dili ikalimod nga mabulokon gihapon ang nahimong selebrasyon sa ika-11 nga Tuslob Buwa Festival sa Barangay Pasil ug Suba, Siyudad sa Sugbo.
Ang kahumot sa nag-aso-aso nga utok sa baboy ug lamas nipuno sa kadalanan, timailhan sa usa ka tradisyon nga nagkonektar sa nangagi ug sa modernong panahon sa Sugbo.
Usa ka dakong piyesta sa masa ang nahitabo diin gibanabana nga 300 ka lamesa sa tuslob buwa ang gipahimutang sa Barangay Suba.
Matod ni Kapitan Francisco De Gracia Jr., dili lang kini basta kaon, kondi usa ka gasa sa komunidad tungod sa libreng puso nga gidalit para sa tanang bisita.
Ang Tuslob Buwa nga nagsugod pa sa sayong bahin sa tuig 2000, dili lang pagkaon sa mga estudyante ug trabahante nga nagdaginot, kini simbolo na sa garbo sa Pasil ug Suba.
Gihimo gikan sa utok sa baboy, atay, ug tina-i, ang maong putahe maoy nagbuhi sa daghang pamilya sa dapit.
Usa sa mga bida sa piyesta mao ang 80-anyos nga si Nanay Cecilia Rondina.
Sa iyang 15 ka tuig nga pagpamaligya og tuslob buwa, iyang napamatud-an nga kining maong gamay nga negosyo maoy nakapalampos ug nakabuhi sa iyang mga anak ug apo.
Ang iyang estorya usa lamang sa liboan ka rason kon nganong gipangga pag-ayo kining maong festival.
Luyo sa kalami, wala usab makalimot ang mga residente sa pagpahinumdom nga hinay-hinay lang sa pagtuslob.
Tungod sa taas nga cholesterol niini, mas maayo nga kan-on kini sa saktong gidaghanon aron magpabiling himsog samtang naglingaw sa piyesta.
Pinaagi niining ika-11 nga tuig sa maong selebrasyon, napamatud-an sa mga taga Pasil ug Suba nga ang panaghiusa ug tradisyon maoy labing lami nga rekado sa bisan unsang kalampusan. / Seth Odyssey, A. Illusorio , Eliana Marie D. Auguis, Cebu City Don Carlos A. Gothong Memorial National High School Intern