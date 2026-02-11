Pasilidad sa kabomberohan sa Lapu-Lapu City gi-upgrade

Aron mas mapalambo ang serbisyo sa katawhan, gi-upgrade ang pasilidad sa Lapu-Lapu City Fire District.
Aduna na kini karon mas nindot nga puy-anan sa mga bombero, mas luag nga dapit-trabahoan, air-con nga mga opisina, ug mas episyente nga dapit alang sa pagproseso sa Fire Inspection Certificate.
Atol sa blessing ug turnover ceremony niadtong Miyerkules, Pebrero 11, 2026, gilauman ni Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan nga ang bag-ong gi-renovate nga building makapaspas sa trabaho ug makahatag og mas maayong suporta sa mga bombero nga nagsilbi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
“As our city continues to grow and prosper, the needs of our people also increase. It is essential that we continuously improve and strengthen our infrastructure to match those growing demands,” matod ni Chan.
Sumala sa mayor, ang renobasyon kabahin sa padayong paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa pagpalig-on sa kaluwasan sa publiko ug pagpangandam sa kalamidad, ilabi na sa pagpalambo sa katakos sa pagtubag sa mga emerhensya.
Ang maong pasilidad nga nadaot sa Bagyong Odette niadtong Disyembre 2021, nakadawat og P26 milyunes nga budget gikan sa City Disaster Risk and Reduction Management (CDRRM) office.
Giingnan ni Lapu-Lapu City Fire District Fire Marshal Arnel Abella ang mga tigbalita nga ang gi-renovate nga quarters mohatag og mas luwas, komportable, ug saktong katulganan alang sa mga responders. Dugang pa niya nga gi-upgrade usab ang mga opisina sulod sa fire district building isip kabahin sa renobasyon.
Ang kalihukan gitambungan nila ni Bureau of Fire Protection (BFP) Deputy Chief for Operations Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Kwan Tiu ug BFP 7 Director Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr.
Nitambong sab sila si Vice Mayor Celedonio Sitoy, Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan, mga miyembro sa City Council, CDRRM Office head Nagiel Bañacia, ug uban pang mga opisyal ug personahe. / DPC