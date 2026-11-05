Pasilidad, serbisyo sa ospital sa Pinamungajan gipalambo

Gisubhan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang pediatric ug obstetrics and gynecology (OB-Gyne) wards, lakip na ang gipadak-ang laundry area sa Dr. Jose Ma. Borromeo Memorial Hospital sa Lungsod sa Pinamungajan sa Nobiyembre 5, 2026.
Kini kabahin gihapon sa nagpadayong tinguha sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro nga mapalambo ang medical services sa mga kalungsuran.
Ang seremonya gipangulohan ni Charlton James Canoy, ang chief of staff sa gobernador, uban ni Dr. Glyla Mae Galban, ang officer-in-charge ug chief of hospital.
Si Canoy maoy nirepresentar kang Baricuatro, kinsa kasamtangang anaa sa kaulohan alang sa usa ka opisyal nga tigom.
Matod ni Galban, dugay na nga tinguha sa mga empleyado nga ma-upgrade ang pasilidad sa district hospital nga dako og ikatabang ilabi na sa mga bata nga ma-admit sa tambalanan.
"We are so grateful sa gihatag nga support sa provincial government ilabi na kay Gov. Pam. Ang among goal is mahimo siya’g mura’g hotel nga feeling na moanhi ka sa hospital. As much as possible mura siya'g private institution ba nga igsulod nimo dili baho'g langsi or baho'g dugo," matod ni Galban.
Gawas nga makahatag og kaharuhay sa mga pasyente, ang maong kalambuan nakadugang sab sa morale sa mga doktor, nurses ug mga staff sa tambalanan nga mas palambuon pa ang serbisyo niini.
Ang maong ward adunay five-bed capacity ug kaugalingong banyo.
Sa laing bahin, ang OB-Gyne ward gibutangan sab og aircon ug gi-renovate ang kasilyas niini alang sa mga inahan.
Gipalapdan sab ang laundry area aron mas luag ug hamugaway ang trabahoan sa mga staff nga nangunay sa paglaba ug pag-sanitize sa mga habol, linen, laboratory gown ug uban pang mga kagamitan sa ospital.
Sa pagkakaron, ang Dr. Jose Ma. Borromeo Memorial Hospital giila pa isip usa ka infirmary nga adunay 10-bed capacity. / ANV