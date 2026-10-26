Pasilongan Center, giablihan alang sa watchers sa VSMMC

Dili mominos 40 ka mga tigbantay sa mga paryente nga na-admit sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) ang makapahimulos sa Pasilungan Center sa Kapitolyo.
Giablihan kini aron mahatagan og katulganan ang mga indibidwal nga walay kapuy-an sa Dakbayan sa Sugbo samtang nagbantay sa ilang mga paryente nga na-admit sa VSMMC.
“This is to make sure that our patients, ang family in the province, in the Cebu province would have somewhere to stay,” matod ni Provincial Health Consultant Elisse Nicole Catalan atol sa ribbon cutting ceremony niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026.
Ang hatagan og prayoridad nga makagamit sa maong sentro ang mga residente sa Probinsiya sa Sugbo ug dumalahon kini sa Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) ug sa Provincial Health Services Office.
Niingon si Catalan nga ang sentro adunay kapasidad alang sa 40 ka tawo.
“More than just a place, it represents the Cebu Province's commitment to compassionate public service, recognizing that caring for patients also means caring for their families and loved ones who stand beside them during difficult times,” sumala pa ni Catalan.
Si Mary Rose Lopez, ang pangulo sa PSWDO, nagkanayon nga ang mga pamilyang nangita og kapuy-an i-refer ngadto sa mga medical social worker sa VSMMC.
Ang mga medical social worker mao nay mohatag sa PSWDO og listahan sa mga awtorisadong watcher.
Ang mga watcher kinahanglang mopakita sa ilang identification card ngadto sa PSWDO alang sa assessment.
Matod ni Lopez nga ang maong pasilidad gikatakdang sugdan sa Martes, Oktubre 27.
Ang sentro nahimutang atbang sa Cebu Maternity Hospital ug kilid sa Larsian.
Ang pasilidad adunay duha ka smart houses nga ang matag usa adunay 20 ka mga higdaanan. Abli kini gikan sa alas 9 sa gabii hangtod sa alas 8 sa buntag.
Adunay managlahing lugar alang sa mga lalaki ug babaye, diin 20 ka puwesto ang gigahin alang sa matag grupo.
Tulo ka social worker gikan sa PSWDO ang modumala sa sentro.
Matod ni Lopez, makig-alayon ang ilang buhatan sa mga medical social worker sa VSMMC ug makigtambayayong sa General Services Office alang sa pagmentinar ug kalimpyo sa pasilidad.
Gipadayag niya nga ang pundo gikan sa Opisina sa Gobernador, apan nagdumili siya sa pagbutyag kon pila ang kantidad.
Ang pagbukas sa Pasilongan Center nahitabo human nikatap sa internet ang mga litrato nga nagpakita sa mga pamilya sa mga pasyente nga nangatulog sa daplin sa karsada sa gawas sa ospital. / CDF