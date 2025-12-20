Mandauehanons mitambong sa Misa de Gallo gawas sa National Shrine of St. Joseph.
Mandauehanons mitambong sa Misa de Gallo gawas sa National Shrine of St. Joseph.
Superbalita Cebu

Pasko di kompleto kon wala ang Misa de Gallo

Published on
Residente sa Brgy. Talamban nitambong sa misa sa San Isidro Labrador Parish Church, Talamban.
Residente sa Brgy. Talamban nitambong sa misa sa San Isidro Labrador Parish Church, Talamban.
Manimbahay miawas sa Cebu Metropolitan Cathedral.
Manimbahay miawas sa Cebu Metropolitan Cathedral.
Liboan ka mga manimbahay nagtapok sa Basilica Minore del Santo Niño.
Liboan ka mga manimbahay nagtapok sa Basilica Minore del Santo Niño.
The Three Kings, riding their camels, parade along the streets near the Basilica Minore del Santo Niño and the Cebu Metropolitan Cathedral prior to the Misa de Gallo.
The Three Kings, riding their camels, parade along the streets near the Basilica Minore del Santo Niño and the Cebu Metropolitan Cathedral prior to the Misa de Gallo.
Human sa misa ang manindahay og bibingka sa gawas nga bahin sa Cebu Metropolitan Cathedral maoy gihugpaan sa mamalitay
Human sa misa ang manindahay og bibingka sa gawas nga bahin sa Cebu Metropolitan Cathedral maoy gihugpaan sa mamalitay
A Christmas tree sa Mandaue
A Christmas tree sa Mandaue

Sa dili pa mosubang ang hari’ng adlaw, ang bagting sa kampana sa simbahan molanog diin ang mga Katoliko magpunsisok sa simbahan o kapilya sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit alang sa ipahigayon nga tradisyonal nga Misa de Gallo.

Bisan sa sayong kaadlawon sa alas 4:00, taliwala sa kabugnaw wa kini panumbalinga sa mga tumotuo sa pagtambong sa maong misa hangtod na sa adlaw nga pagkatawo sa Manunubos nga si Hesu Kristo.

Ang maong relihiyusong kalihukan nagsilbi nang kabahin sa kultura sa mga Katoliko nga Pilipino ingon man sa mga Sugboanon nga nagpakita sa hugot nga pagtuo ngadto sa Diyos.

Samtang kadtong mga na­narbaho og kaadlawon gipaduol ang maong misa ngadto sa Carbon Public Market aron nga kahatagan og higayon ang mga manindahay, porters ug kadtong mga mangadlawon og pangumpra nga makatambong sa misa.

Dili sab mawala ang tradisyon nga human sa pagtambong sa misa magpainit sa puto maya, budbod, ug bibingka nga paresan sa sikwati. / Juan Carlo de Vela

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph