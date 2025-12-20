Pasko di kompleto kon wala ang Misa de Gallo
Sa dili pa mosubang ang hari’ng adlaw, ang bagting sa kampana sa simbahan molanog diin ang mga Katoliko magpunsisok sa simbahan o kapilya sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit alang sa ipahigayon nga tradisyonal nga Misa de Gallo.
Bisan sa sayong kaadlawon sa alas 4:00, taliwala sa kabugnaw wa kini panumbalinga sa mga tumotuo sa pagtambong sa maong misa hangtod na sa adlaw nga pagkatawo sa Manunubos nga si Hesu Kristo.
Ang maong relihiyusong kalihukan nagsilbi nang kabahin sa kultura sa mga Katoliko nga Pilipino ingon man sa mga Sugboanon nga nagpakita sa hugot nga pagtuo ngadto sa Diyos.
Samtang kadtong mga nanarbaho og kaadlawon gipaduol ang maong misa ngadto sa Carbon Public Market aron nga kahatagan og higayon ang mga manindahay, porters ug kadtong mga mangadlawon og pangumpra nga makatambong sa misa.
Dili sab mawala ang tradisyon nga human sa pagtambong sa misa magpainit sa puto maya, budbod, ug bibingka nga paresan sa sikwati. / Juan Carlo de Vela