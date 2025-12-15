‘Pasko sa Kapitolyo’ gisugdan na

Gibuksan na ngadto sa publiko ang “Pasko sa Kapitolyo 2025 Agri-Fishery Trade Fair” sa Lunes, Disyembre 15, 2025.
Ang maong kalihukan gipangulohan ni Cebu Vice Governor Glenn Soco uban sa pipila ka mga miyembro sa Provincial Board.
Gipahibalo sa Kapitolyo nga moabot sa 17 ka mga lokalidad ang nisalmot sa tabo ug 19 usab ka mga pribadong exhibitors.
Matod sa Kapitolyo nga mas minos ang niapil nga mga lokalidad karon tungod sa giingong kakuwang sa budget kon budget constraints.
Lakip sa mga gipang-display ang mga delicacies sa matag lokalidad, sama na lang sa bakasi sa Lungsod sa Cordova, bingka dawa sa Asturias, Bisayang Manok sa Dumanjug, presko nga suka sa Catmon, ug uban pa.
Kini gituyo aron mapaduol sa publiko ang mga local delicacies, organic drinks, mga abot sa mga mag-uuma, kuha sa mga mananagat ug mga produktong ginama sa mga Sugboanon.
Matod ni Roldan Saragena, pangulo sa Provincial Agriculture Office nga kini nagpakita lamang nga padayon ang panginabuhi sa mga Sugboanon taliwa sa kalamidad nga niigo sa Sugbo.
“Dalaygon kaayo ang atong mga mag-uuma kay bisan pa sa mga naagiang kalamidad but naa gihapon ang atong mga produkto,” matod ni Saragena sa Disyembre 15, 2025.
Ang maong trade fair bukas matag alas 7:00 sa buntag hangtod sa alas 8:00 sa gabii gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes, Disyembre 19, 2025.
Gidapit ang mga Sugboanon sa pagduaw sa Trade Fair aron mamalit sa mga lokal nga mga produkto.
Ang nagkadaiyang delicacies ang mahimong pilian sa mga Sugboanon. / ANV