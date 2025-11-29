Pasko sa Mandaue timaan sa paglaom

Gibuksan ni Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano ang tinuigang Christmas Lighting Ceremony niadtong Nobyembre 28, 2025, nga nagpahinumdom sa mga residente sa kalig-on ug panaghiusa nga maoy nagpalig-on sa Dakbayan sa Mandaue taliwala sa bag-ohay lang nga mga kalamidad.
Sa iyang pakigpulong atubangan sa katawhan nga nanambong, gipamalandungan ni Mayor Ouano ang mga hagit nga giatubang sa Mandaue City sa miaging mga semana human kini maigo sa linog ug bagyo.
“Karong gabii, samtang nagpundok kita alang sa atong tinuig nga Christmas Lighting Ceremony, ang atong mga kasingkasing nasulayan apan wala gyud mabuak,” matod niya.
“Sa miaging mga semana, giatubang sa Mandaue City ang usa ka linog ug usa ka bagyo. Kini maoy duha ka hagit nga nakatay-og sa atong siyudad, sa atong naandan nga mga buluhaton, ug sa atong pagbati sa kaluwasan. Apan ania kita, nagbarog pag-usab nga magkauban.”
Dugang pa ni Ouano, kining Christmas lights karong tuiga adunay mas lalom nga kahulogan alang sa mga Mandauehanon, nagtawag niini nga mga simbolo sa kalig-on , panaghiusa, ug sa usa ka dili matarog nga espirito.
“Dili lang kini mga dekorasyon. Ang matag suga nga atong dagkotan karong gabii nagrepresentar sa usa ka sugilanon sa kaisog gikan sa mga responders, boluntaryo, city workers, barangay workers, ug sa matag ordinaryong lungsuranon nga mipili sa pagtabang imbes sa pagduha-duha,” sulti niya.
Gipahinumdoman niya ang komunidad nga ang Pasko nagpadayon sa pagdan-ag taliwala sa lisod nga mga panahon.
“Ang Pasko nagpahinumdom kanato nga bisan sa labing ngitngit nga mga gutlo, ang paglaom kanunayng makakita og paagi sa pagdan-ag. Ang kahayag sa Pasko dili mapalong bisan unsa pa kalisod ang mga hagit nga atong giatubang.”
Gipahayag usab sa mayor ang pasalamat sa pribadong sektor, mga kauban, national agencies, silingan nga mga LGU, ug uban pang grupo nga nagpalapad sa ilang hinabang sa mga pamilyang naapektuhan sa mga kalamidad. “Ang ilang pagkamanggihatagon nagdala og kahupayan sa daghang pamilya nga labing nanginahanglan niini,” matod niya.
“Samtang atong dagkotan ang Mandaue City karong gabii, himoa kini nga pahinumdom nga kita magtukod, kita mobangon, ug kita molahos nga magkauban.” / ABC