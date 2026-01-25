Passenger arrivals sa AIC miabot og 16.17M sa 2025

Sa dul-an sa tulo ka mga porsiyento nga pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) itandi sa niaging tuig, ang airport portfolio sa Aboitiz InfraCapital, Inc. (AIC) nakatala og 16.17 ka milyon nga passenger arrivals niadtong 2025.
Kini nagpakita sa nagkadakong panginahanglan sa pagbiyahe sa kahanginan sa tibuok Visayas ug Northern Mindanao.
Ang MCIA niserbisyo og 11.6 ka milyon nga mga pasahero, mas taas kumpara sa 11.3 ka milyon niadtong 2024.
Samtang, ang Laguindingan International Airport (LIA) nakatala og 2.35 ka milyon nga pasahero ug ang Bohol-Panglao International Airport (BPIA) nakatala og 2.22 ka milyon.
Sa panahon lang human kini pormal nga gitugyan ngadto sa AIC—ang infrastructure arm sa Aboitiz Group— ang LIA nakatala og 1.6 ka milyon niadtong Abril samtang ang BPIA nakatala og 1.07 ka milyon nga mga pasahero niadtong Hunyo sa niaging tuig.
Ang MCIA sa Sugbo nagpabiling labing busy nga airport sa nasod gawas sa Manila, samtang ang LIA sa Misamis Oriental ug BPIA sa Bohol maoy ikaunom ug ikasiyam nga labing busy nga airports sa tibuok Pilipinas.
“2025 has been a landmark year for our airports as we continued to expand connectivity for both domestic and international travelers," asoy ni AIC Vice President and Head of Airports Rafael Aboitiz.
"Passengers arriving at MCIA, LIA, and BPIA now have easier access to key destinations across Cebu, Bohol, and Northern Mindanao, making travel within the Philippines more seamless than ever," dugang ni Aboitiz.
Dugang pa niya, ang mga pasahero nga moabot sa MCIA, LIA, ug BPIA karon mas sayon na nga makaabot sa importanteng mga destinasyon sa Sugbo, Bohol, ug Northern Mindanao, hinungdan nga ang pagbiyahe sulod sa Pilipinas mas hapsay na kumpara kaniadto. / DPC