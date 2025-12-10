Passport ni Zaldy Co gikansela na

Gianunsiyo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. niadtong Miyerkules, Disyembre 10, 2025, ang pagkansela sa pasaporte ni kanhi Ako Bicol party-list Representative Zaldy Co kinsa maoy sentro sa nagpadayong imbestigasyon sa gobiyerno mahitungod sa anomaliya sa mga proyekto sa pagpugong sa baha.
Si Co adunay standing arrest warrant uban sa 15 ka opisyal sa Department of Public Works and Highways ug mga miyembro sa board sa Sunwest Corporation nga giisyu sa Sandiganbayan tungod sa mga iregularidad sa pagpatuman sa usa ka P289 milyunes nga road dike nga proyekto sa Oriental Mindoro.
Ang Sunwest Corporation, nga gitukod sab ni Co, usa sa nag-unang 15 ka construction firms nga nakakuha og 20 porsiyento, o P100 bilyunes nga kantidad, sa mga proyekto sa pagpugong sa baha sa nasod gikan sa 2022 hangtod 2025.
Nilupad si Co sa Estados Unidos niadtong Hulyo aron magpatambal ug sukad niadto wala na siya mobalik taliwala sa mga imbestigasyon sa gobiyerno mahitungod sa mga anomaliya sa pagpugong sa baha nga nagkutlo sa nag-ung-ong nga hulga batok sa iyang kinabuhi ug sa iyang pamilya.
Si Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla sa sayo pa niingon nga si Co gituohan nga nagbiyahe gikan sa usa ka nasod ngadto sa lain gamit ang Portuguese nga pasaporte.
Niingon siya nga ang International Criminal Police Organization (Interpol) niisyu og blue notice batok kang Co, nga nag-alerto sa internasyonal nga polis aron mangolekta og dugang impormasyon bahin sa iyang pagkatawo, lokasyon, o mga kalihukan kalabot sa usa ka kriminal nga imbestigasyon.
Ang red notice, sa laing bahin, usa ka hangyo sa mga ahensiya sa law enforcement sa tibuok kalibutan sa pagpangita ug pag-aresto sa usa ka tawo samtang nagpaabot sa extradition, pagtugyan, o susamang legal nga aksiyon.
Samtang, gidayeg ni Marcos ang pagsurender sa kontraktor nga si Sarah Discaya taliwala sa nag-ung-ong nga pag-isyu sa arrest warrant batok kaniya kalabot sa P96.5 milyunes nga “ghost” flood control project sa Davao Occidental. / TPM / SunStar Philippines