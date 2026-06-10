Pataka og labay sa basura nasubay sa CCTV, nasikop  

Nasikop ang usa ka motorcycle rider sa Mandaue City niadtong Martes, Hunyo 9, 2026, human makuhai sa CCTV nga nagmaneho sa sidewalk ug ilegal nga naglabay og basura.
Matod ni Mandaue City Command Center Section Head Arnold Malig-on, nasubay sa mga operator ang rider gikan sa kasikbit nga Lungsod sa Consolacion hangtod siya na-intercept duol sa Pacific Mall alas 11:00 sa buntag.
Gipasidunggan sa mga opisyal ang 24-oras nga surveillance system sa siyudad tungod sa paspas nga pagkadakop sa suspek.
Matod ni Malig-on, nakita sa Command Center personnel ang rider nga naglabay og basura ug nagmaneho sa mga lugar nga dili para sa mga sakyanan.
“The rider was seen dumping waste illegally and driving recklessly by using the sidewalk or gutter area,” matod ni Malig-on.
Human masakpan ang mga paglapas, gisubay sa mga operator ang motorsiklo pinaagi sa interconnected CCTV network sa siyudad ug gihatag ang real-time nga impormasyon sa enforcers sa field.
Gi-monitor ang lihok sa rider sa lainlaing lugar hangtod gihimo ang interception operation.
Natapos ang pagpangita duol sa Pacific Mall traffic lights, diin siya gipahunong ug gidakop sa mga enforcer.
“The Command Center was able to monitor and track the rider continuously through our camera network, allowing enforcers to intercept him,” sigon ni Malig-on.
Matod sa city officials, nagpakita ang insidente sa kaepektibo sa surveillance system sa Mandaue City sa pagdumala sa trapiko ug pag-ila sa mga paglapas sa pampublikong lugar.
Ang Command Center nag-operate 24/7 aron bantayan ang trapiko, insidente sa dalan, ug kaluwasan sa publiko pinaagi sa network sa mga CCTV camera sa tibuok siyudad. / ABC